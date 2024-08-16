Влада Казахстану заявила про перегляд власної позиції щодо дотримання введених західними країнами санкцій проти Росії.
Головні тези:
- Казахстан відмовився слідувати західним антиросійським санкціям через захист власної економіки та компаній.
- Зміна позиції Казахстану викликана прагненням знайти більш вигідні шляхи до експорту своїх товарів.
- Кремль звернувся до Казахстану для отримання допомоги в постачанні бензину через удари українських дронів по російських НПЗ.
- Казахстан та Росія уклали угоду щодо постачання бензину, проте обсяги цих запасів залишаються неясними.
- Астана намагається зберегти головні обмеження, щоб уникнути потрапляння під санкції, які можуть сильно вразити економіку країни.
Що відомо про причини відмови Казахстану у дотриманні західних антиросійських санкцій
Він зазначив, що його країна "не буде сліпо слідувати санкціям", якщо вони стають на заваді казахським компаніям.
За словами аналітиків, зміна позиції Казахстану продиктована прагненням знайти більш вигідні шляхи до експорту своїх товарів.
Жумангарін також зазначив, що його країна не підтримала заборону на продаж Росії кулькових підшипників.
При цьому експерти давно звертають увагу на те, що вони є одним з так званих "високо пріоритетних" військових товарів, необхідних для оборонної промисловості РФ.
У той же час Астана дала зрозуміти, що продовжить дотримуватись головних обмежень, адже країна не витримає, якщо сама потрапить під санкції.
Що відомо про звернення Росії по допомогу до Казахстану
Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Кремль змушений шукати допомоги в Казахстану через потужні удари українських дронів по російських НПЗ.
Все настільки серйозно, що команда Путіна почала активно домовлятися зі своїми союзниками щодо постачання бензину.
Згідно з даними Reuters, Москва попросила Казахстан створити для неї "надзвичайний резерв" у 100 тис метричних тонн бензину.
Ще одне анонімне джерело стверджує, що Казахстан і Росія вже навіть досягли угоди, яка дасть можливість РФ використовувати запаси казахстанського бензину. Проте про обсяг цих запасів наразі не вдалося дізнатися.
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