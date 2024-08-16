Влада Казахстану заявила про перегляд власної позиції щодо дотримання введених західними країнами санкцій проти Росії.

Що відомо про причини відмови Казахстану у дотриманні західних антиросійських санкцій

‎Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам, - заявив заступник прем'єр-міністра Казахстану Серік Жумангарін Поширити

Він зазначив, що його країна "не буде сліпо слідувати санкціям", якщо вони стають на заваді казахським компаніям.

За словами аналітиків, зміна позиції Казахстану продиктована прагненням знайти більш вигідні шляхи до експорту своїх товарів.

Жумангарін також зазначив, що його країна не підтримала заборону на продаж Росії кулькових підшипників.

При цьому експерти давно звертають увагу на те, що вони є одним з так званих "високо пріоритетних" військових товарів, необхідних для оборонної промисловості РФ.

Прапори Казахстану та Росії

У той же час Астана дала зрозуміти, що продовжить дотримуватись головних обмежень, адже країна не витримає, якщо сама потрапить під санкції.

Що відомо про звернення Росії по допомогу до Казахстану

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Кремль змушений шукати допомоги в Казахстану через потужні удари українських дронів по російських НПЗ.

Все настільки серйозно, що команда Путіна почала активно домовлятися зі своїми союзниками щодо постачання бензину.

Згідно з даними Reuters, Москва попросила Казахстан створити для неї "надзвичайний резерв" у 100 тис метричних тонн бензину.

Ще одне анонімне джерело стверджує, що Казахстан і Росія вже навіть досягли угоди, яка дасть можливість РФ використовувати запаси казахстанського бензину. Проте про обсяг цих запасів наразі не вдалося дізнатися.