Келлог вказав потенційний регіон розміщення польських військ в Україні

У межах введення європейських миротворців в Україну обговорюється розміщення солдатів Польщі на захід від Дніпра. Про це повідомив спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Польща долучиться до європейської миротворчої місії

За словами Келлога, команда Дональда Трампа у першу чергу зацікавлена у "всеосяжному припиненні вогню".

Лише після досягнення цієї цілі будуть обговорюватися інші важлі питання — від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. — ред.). Кіт Келлог Спеціальний посланець президента США з питань України

На цьому тлі він також уточнив, що на схід від Дніпра можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни.