Келлог вказав потенційний регіон розміщення польських військ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Келлог вказав потенційний регіон розміщення польських військ в Україні

Польща долучиться до європейської миротворчої місії
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Джерело:  Fox News

У межах введення європейських миротворців в Україну обговорюється розміщення солдатів Польщі на захід від Дніпра. Про це повідомив спеціальний представник президента США Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Потенційний регіон розміщення польських військ в Україні обговорюється за участю Кіта Келлога.
  • Дональд Трамп та його команда прагнуть до всеосяжного припинення вогню.

Польща долучиться до європейської миротворчої місії

За словами Келлога, команда Дональда Трампа у першу чергу зацікавлена у "всеосяжному припиненні вогню".

Лише після досягнення цієї цілі будуть обговорюватися інші важлі питання — від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. — ред.).

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний посланець президента США з питань України

На цьому тлі він також уточнив, що на схід від Дніпра можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни.

Це мають намір зробити для того, щоб була можливість фактично контролювати припинення вогню.

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