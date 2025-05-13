Келлог указал потенциальный регион размещения польских войск в Украине

В рамках введения европейских миротворцев в Украину обсуждается размещение солдат Польши к западу от Днепра. Об этом сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог.

Польша присоединится к европейской миротворческой миссии

По словам Келлога, команда Дональда Трампа в первую очередь заинтересована в "всеобъемлющем прекращении огня".

Только после достижения этой цели будут обсуждаться другие важные вопросы — от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспективы членства Украины в НАТО.

Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)… Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. — ред.). Кит Келлог Специальный посланник президента США по Украине

На этом фоне он также уточнил, что восточнее Днепра могут быть размещены "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны.