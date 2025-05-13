Келлог указал потенциальный регион размещения польских войск в Украине

В рамках введения европейских миротворцев в Украину обсуждается размещение солдат Польши к западу от Днепра. Об этом сообщил специальный представитель президента США Кит Келлог.
Главные тезисы
- Потенциальный регион размещения польских войск в Украине обсуждается с участием Кита Келлога.
- Дональд Трамп и его команда стремятся к всеобъемлющему прекращению огня.
Польша присоединится к европейской миротворческой миссии
По словам Келлога, команда Дональда Трампа в первую очередь заинтересована в "всеобъемлющем прекращении огня".
Только после достижения этой цели будут обсуждаться другие важные вопросы — от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспективы членства Украины в НАТО.
На этом фоне он также уточнил, что восточнее Днепра могут быть размещены "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны.
Это намерены сделать для того, чтобы была возможность фактически контролировать прекращение огня.
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