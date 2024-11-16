Так званий “президент” окупованого Росією грузинського регіону Абхазія Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку на тлі протестів проти інвестиційної угоди з країною-агресоркою.
Головні тези:
- Президент окупованої Абхазії Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку на тлі протестів проти інвестиційної угоди з Росією.
- Протести у Сухумі виникли через наміри уряду підписати “інвестиційну угоду” з Росією, що викликає обурення у місцевих мешканців.
- Бжанія також висловив готовність взяти участь у нових виборах. Урядом поки буде керувати віцепрезидент Бадра Гунба.
- Протестувальники у Сухумі прорвались до будівлі парламенту, висловлюючи незгоду з передачею земель власникам з Росії за новою угодою.
- Питання інвестування Росією в абхазську економіку викликає напруження у суспільстві та спровокувало масштабні протести в регіоні.
Що відбувається в окупованій Росією Абхазії
Бжанія заявив про готовність піти у відставку після того, як учасники протесту покинуть захоплені урядові будівлі у Сухумі.
Він також зазначив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових "виборах". Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.
Що відомо про масштабні протести в Абхазії
Протестувальники проти так званої інвестиційної угоди з країною-агресоркою Росією на території самопроголошенної Абхазії у Сухумі прорвались до будівлі парламенту.
Протести на території Абхазії спалахнули через наміри місцевої та підконтрольної країні-агресорці влади підписати так звану “інвестиційну угоду” з російським урядом, яка б надавала російським компаніям широкі можливості у сфері будівництва і користування землею.
Документ передбачає низку пільг для великих російських інвесторів, але основні побоювання в опозиції викликає стаття про передачу земельних ділянок у власність російським компаніям.
За інформацією місцевих ЗМІ та користувачів соцмереж, протестувальники беруть під контроль весь комплекс урядових будівель самопроголошенної республіки.
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