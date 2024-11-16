Так званий “президент” окупованого Росією грузинського регіону Абхазія Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку на тлі протестів проти інвестиційної угоди з країною-агресоркою.

Що відбувається в окупованій Росією Абхазії

Бжанія заявив про готовність піти у відставку після того, як учасники протесту покинуть захоплені урядові будівлі у Сухумі.

Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку, — заявив так званий “президент” самопроголошеної республіки. Поширити

Аслан Бжанія

Він також зазначив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових "виборах". Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Що відомо про масштабні протести в Абхазії

Протестувальники проти так званої інвестиційної угоди з країною-агресоркою Росією на території самопроголошенної Абхазії у Сухумі прорвались до будівлі парламенту.

Протести на території Абхазії спалахнули через наміри місцевої та підконтрольної країні-агресорці влади підписати так звану “інвестиційну угоду” з російським урядом, яка б надавала російським компаніям широкі можливості у сфері будівництва і користування землею.

Документ передбачає низку пільг для великих російських інвесторів, але основні побоювання в опозиції викликає стаття про передачу земельних ділянок у власність російським компаніям.

За інформацією місцевих ЗМІ та користувачів соцмереж, протестувальники беруть під контроль весь комплекс урядових будівель самопроголошенної республіки.