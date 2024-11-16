Керівник окупованої Росією Абхазії заявив про готовність піти у відставку
Категорія
Світ
Дата публікації

Керівник окупованої Росією Абхазії заявив про готовність піти у відставку

Аслан Бжанія
Джерело:  Ехо Кавказу

Так званий “президент” окупованого Росією грузинського регіону Абхазія Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку на тлі протестів проти інвестиційної угоди з країною-агресоркою. 

Головні тези:

  • Президент окупованої Абхазії Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку на тлі протестів проти інвестиційної угоди з Росією.
  • Протести у Сухумі виникли через наміри уряду підписати “інвестиційну угоду” з Росією, що викликає обурення у місцевих мешканців.
  • Бжанія також висловив готовність взяти участь у нових виборах. Урядом поки буде керувати віцепрезидент Бадра Гунба.
  • Протестувальники у Сухумі прорвались до будівлі парламенту, висловлюючи незгоду з передачею земель власникам з Росії за новою угодою.
  • Питання інвестування Росією в абхазську економіку викликає напруження у суспільстві та спровокувало масштабні протести в регіоні.

Що відбувається в окупованій Росією Абхазії

Бжанія заявив про готовність піти у відставку після того, як учасники протесту покинуть захоплені урядові будівлі у Сухумі.

Кажуть, що я виїхав з Абхазії, але я тут. Ми зібралися не для того, щоб зберегти мою владу, а для того, щоб зберегти державність. Ті, хто зараз в адміністрації президента, мають піти звідти. Після чого я оголошу вибори і подам у відставку, — заявив так званий “президент” самопроголошеної республіки.

Так званий президент самопроголошеної Абхазії заявив про готовність піти у відставку
Аслан Бжанія

Він також зазначив, що готовий висунути свою кандидатуру для участі в нових "виборах". Поки Абхазією керуватиме чинний віцепрезидент Бадра Гунба.

Що відомо про масштабні протести в Абхазії

Протестувальники проти так званої інвестиційної угоди з країною-агресоркою Росією на території самопроголошенної Абхазії у Сухумі прорвались до будівлі парламенту.

Протести на території Абхазії спалахнули через наміри місцевої та підконтрольної країні-агресорці влади підписати так звану “інвестиційну угоду” з російським урядом, яка б надавала російським компаніям широкі можливості у сфері будівництва і користування землею.

Документ передбачає низку пільг для великих російських інвесторів, але основні побоювання в опозиції викликає стаття про передачу земельних ділянок у власність російським компаніям.

За інформацією місцевих ЗМІ та користувачів соцмереж, протестувальники беруть під контроль весь комплекс урядових будівель самопроголошенної республіки.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер Мі-24 — відео
вертоліт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В окупованій Росією Абхазії спалахнули масштабні протести ― відео
Протести в Абхазії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Протестувальники в Абхазії прорвалися до будівлі парламенту ― відео
Протести в Абхазії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?