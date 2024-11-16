Так называемый президент оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов против инвестиционного соглашения со страной-агрессорой.

Что происходит в оккупированной Россией Абхазии

Бжания заявил о готовности уйти в отставку после того, как протестующие покинут захваченные правительственные здания в Сухуми.

Говорят, что я уехал из Абхазии, но я здесь. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто сейчас находится в администрации президента, должны уйти оттуда. После чего я объявлю выборы и подам в отставку, — заявил так называемый президент самопровозглашенной республики. Поделиться

Аслан Бжания

Он также отметил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах. Пока Абхазией будет руководить действующий вице-президент Бадра Гунба.

Что известно о масштабных протестах в Абхазии

Протестующие против так называемого инвестиционного соглашения со страной-агрессорской Россией на территории самопровозглашенной Абхазии в Сухуми прорвались к зданию парламента.

Протесты на территории Абхазии вспыхнули из-за намерений местной и подконтрольной стране-агрессорке власти подписать так называемое "инвестиционное соглашение" с российским правительством, которое предоставляло бы российским компаниям широкие возможности в сфере строительства и пользования землей.

Документ предусматривает целый ряд льгот для крупных российских инвесторов, но основные опасения у оппозиции вызывает статья о передаче земельных участков в собственность российским компаниям.

По информации местных СМИ и пользователей соцсетей, протестующие берут под контроль весь комплекс правительственных построек самопровозглашенной республики.