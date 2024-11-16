Так называемый президент оккупированного Россией грузинского региона Абхазия Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов против инвестиционного соглашения со страной-агрессорой.
Главные тезисы
- Президент оккупированной Россией Абхазии заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов против инвестиционного соглашения с Россией.
- Протестующие прорвались к зданию парламента в Сухуми из-за намерений правительства подписать инвестиционное соглашение с Россией.
- Протестующие опасаются передачи земельных участков в собственность российским компаниям по новому соглашению.
- Лидер Абхазии готов участвовать в новых выборах и предложил свою кандидатуру для последующих голосований.
- Ситуация вызвала напряжение в обществе и спровоцировала широкомасштабные протесты, охватившие весь регион.
Что происходит в оккупированной Россией Абхазии
Бжания заявил о готовности уйти в отставку после того, как протестующие покинут захваченные правительственные здания в Сухуми.
Он также отметил, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в новых выборах. Пока Абхазией будет руководить действующий вице-президент Бадра Гунба.
Что известно о масштабных протестах в Абхазии
Протестующие против так называемого инвестиционного соглашения со страной-агрессорской Россией на территории самопровозглашенной Абхазии в Сухуми прорвались к зданию парламента.
Протесты на территории Абхазии вспыхнули из-за намерений местной и подконтрольной стране-агрессорке власти подписать так называемое "инвестиционное соглашение" с российским правительством, которое предоставляло бы российским компаниям широкие возможности в сфере строительства и пользования землей.
Документ предусматривает целый ряд льгот для крупных российских инвесторов, но основные опасения у оппозиции вызывает статья о передаче земельных участков в собственность российским компаниям.
По информации местных СМИ и пользователей соцсетей, протестующие берут под контроль весь комплекс правительственных построек самопровозглашенной республики.
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