Протестующие против так называемого инвестиционного соглашения со страной-агрессором Россией на территории самопровозглашенной Абхазии в Сухуми прорвались к зданию парламента.

Что происходит на территории оккупированного Россией грузинского региона Абхазия

Протесты на территории Абхазии вспыхнули из-за намерений местной и подконтрольной стране-агрессорке власти подписать так называемое "инвестиционное соглашение" с российским правительством, которое предоставляло бы российским компаниям широкие возможности в сфере строительства и пользования землей.

Документ предусматривает целый ряд льгот для крупных российских инвесторов, но основные опасения у оппозиции вызывает статья о передаче земельных участков в собственность российским компаниям.

По информации местных СМИ и пользователей соцсетей, протестующие берут под контроль весь комплекс правительственных построек самопровозглашенной республики.

При этом часть местных силовиков перешла на сторону протестующих.

Также СМИ сообщают о подготовке руководством самопровозглашенной республики документа об отзыве из парламента инвестиционного соглашения с Россией.

Однако протестующие заявляют, что не покинут здания парламента и требуют отставки так называемого президента Аслана Бжании.

Соглашение об инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией предоставляет российским фирмам право инвестировать в строительный проект. "Правительство" рассматривает этот проект якобы "стимул для местной экономики".

Что происходит в самопровозглашенной Абхазии

Отмечается, что протестам в Абхазии предшествовал ряд задержаний местных активистов, выступавших против подписания так называемого "инвестиционного" соглашения с Россией.

В ночь с 12 на 13 ноября возмущенные граждане перекрыли мосты, ведущие в столицу региона Сухуми.

После нескольких неудачных силовых попыток прорвать блокаду за счет местных силовых структур власти согласились выпустить задержанных активистов.

15 ноября жители региона, выступающие против соглашения с Россией, собрались под зданием парламента и, не дождавшись встречных действий со стороны властей, пошли на штурм.

В настоящее время в здании МВД проходят переговоры оппозиции с депутатами парламента, которые должны провести чрезвычайную сессию и принять решение об отставке президента. Местонахождение президента и правительства неизвестны.