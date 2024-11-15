Протестувальники проти так званої інвестиційної угоди з країною-агресоркою Росією на території самопроголошенної Абхазії у Сухумі прорвались до будівлі парламенту.

Що відбувається на території окупованого Росією грузинського регіону Абхазія

Протести на території Абхазії спалахнули через наміри місцевої та підконтрольної країні-агресорці влади підписати так звану “інвестиційну угоду” з російським урядом, яка б надавала російським компаніям широкі можливості у сфері будівництва і користування землею.

Документ передбачає низку пільг для великих російських інвесторів, але основні побоювання в опозиції викликає стаття про передачу земельних ділянок у власність російським компаніям.

За інформацією місцевих ЗМІ та користувачів соцмереж, протестувальники беруть під контроль весь комплекс урядових будівель самопроголошенної республіки.

При цьому частина місцевих силовиків перейшла на сторону протестувальників.

Також ЗМІ повідомляють про підготовку керівництвом самопроголошеної республіки документу про відкликання з парламенту інвестиційної угоди з Росією.

Однак учасники протесту заявляють, що не покинуть будівлі парламента і вимагають відставки так званого президента Аслана Бжанії.

Угода про інвестиційну діяльність між Абхазією та Росією надає російським фірмам право інвестувати в будівельні проєкт. "Уряд" розглядає цей проєкт нібито як "стимул для місцевої економіки". Однак, його противники вважають договір здачею інтересів Абхазії.

Що відбувається у самопроголошеній Абхазії

Зазначається, що протестам в Абхазії передувала низка затримань місцевих активістів, які виступали проти підписання так званої “інвестиційної” угоди з Росією.

Вніч з 12 на 13 листопада обурені громадяни перекрили мости, що ведуть до столиці регіону Сухумі.

Після кількох невдалих силових спроб прорвати блокаду за рахунок місцевих силових структур влада погодилась випустити затриманих активістів.

15 листопада жителі регіону, які виступають проти угоди з Росією, зібрались під будівлею парламенту, і не дочекавшись зустрічних дій з боку влади, пішли на штурм.

Наразі у будівлі МВС відбуваються переговори опозиції з депутатами парламенту, які мають провести надзвичайну сесію та ухвалити рішення про відставку президента. Місцезнаходження президента та уряду невідомі.