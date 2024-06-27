Кіберфахівці ГУР другу добу атакують інтернет-провайдерів РФ у Криму

Інтернет-провайдери Криму другий день поспіль потерпають від DDoS-атак ГУР.
Головні тези:
- Російський Мінінформ повідомляє про хакерські атаки з боку українських розвідників.
- Атаки на російські Інтернет-ресурси стали системними та постійними від ГУР.
- Українські кіберфахівці регулярно атакують сайти міністерств та аеропортів РФ.
Кібератака ГУР на інтернет-провайдерів Криму триває
Про триваючі хакерські атаки 27 червня повідомляють пропагандистські видання РФ з посиланням на так званий "Мінінформ" окупованої АРК.
Напередодні кримська окупаційна влада повідомила про Ddos-атаки на кількох інтернет-провайдерів, також про аналогічні проблеми розповіли в Севастополі.
Повідомлялося, що профілі атак постійно змінюються, проте "вживають усіх необхідних заходів для їхнього відбиття.
За даними джерел в ГУР, це — спецоперація української розвідки.
Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними
Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.
До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.
А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.
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