Кіберфахівці ГУР другу добу атакують інтернет-провайдерів РФ у Криму

Інтернет-провайдери Криму другий день поспіль потерпають від DDoS-атак ГУР.

Кібератака ГУР на інтернет-провайдерів Криму триває

Про триваючі хакерські атаки 27 червня повідомляють пропагандистські видання РФ з посиланням на так званий "Мінінформ" окупованої АРК.

Провайдерами проводяться роботи з відбиття атак. Можливі перебої в наданні послуг інтернету, — розповіла підконтрольна Кремлю заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку РК Юлія Килик. Поширити

Напередодні кримська окупаційна влада повідомила про Ddos-атаки на кількох інтернет-провайдерів, також про аналогічні проблеми розповіли в Севастополі.

Повідомлялося, що профілі атак постійно змінюються, проте "вживають усіх необхідних заходів для їхнього відбиття.

За даними джерел в ГУР, це — спецоперація української розвідки.

Після деокупації Криму, як і інших українських територій, там буде швидкий і якісний інтернет, а наразі окупантам користуватися благами цивілізації зовсім немає потреби. Тим більше це все використовується у військових цілях, — зазначає джерело. Поширити

Атаки ГУР на російські Інтернет-ресурси стали постійними

Джерело у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно.

До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий «день Росії» спеціалісти ГУР атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.