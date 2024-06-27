Киберспециалисты ГУР вторые сутки атакуют интернет-провайдеров РФ в Крыму

Интернет-провайдеры в Крым второй день подряд страдают от DDoS-атак ГУР.

Кибератака ГУР на интернет-провайдеров в Крыму продолжается

О продолжающихся хакерских атаках 27 июня сообщают пропагандистские издания РФ со ссылкой на так называемый "Мининформ" оккупированной АРК.

Провайдерами проводятся работы по отражению атак. Возможны перебои в предоставлении услуг интернета, – рассказала подконтрольная Кремлю заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик. Поделиться

Накануне крымские оккупационные власти сообщили о Ddos-атаки на нескольких интернет-провайдерах, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе.

Сообщалось, что профили атак постоянно меняются, однако "принимают все необходимые меры для их отражения.

По данным источников в ГУР, это спецоперация украинской разведки.

После деоккупации Крыма, как и других украинских территорий, там будет быстрый и качественный интернет, а оккупантам пользоваться благами цивилизации вовсе нет нужды. Тем более, это все используется в военных целях, — отмечает источник. Поделиться

Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными

Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.