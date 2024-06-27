Киберспециалисты ГУР вторые сутки атакуют интернет-провайдеров РФ в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР вторые сутки атакуют интернет-провайдеров РФ в Крыму

Киберспециалисты ГУР вторые сутки атакуют интернет-провайдеров РФ в Крыму
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Источник:  online.ua

Интернет-провайдеры в Крым второй день подряд страдают от DDoS-атак ГУР.

Главные тезисы

  •  Пропагандистские издания РФ сообщают о хакерских атаках на провайдеров с ссылкой на 'Мининформ' оккупированной АРК.
  • Провайдеры ведут работы по защите от атак, но возможны перебои в предоставлении услуг. 
  • Источники в ГУР утверждают, что атаки являются спецоперацией украинской разведки. Эта активность в рамках стратегии по деоккупации Крыма и других украинских территорий.
  • Атаки ГУР на российские интернет-ресурсы становятся все чаще: киберспециалисты успешно атакуют различные государственные и коммерческие объекты, включая аэропорты и ведущие министерства РФ.

Кибератака ГУР на интернет-провайдеров в Крыму продолжается

О продолжающихся хакерских атаках 27 июня сообщают пропагандистские издания РФ со ссылкой на так называемый "Мининформ" оккупированной АРК.

Провайдерами проводятся работы по отражению атак. Возможны перебои в предоставлении услуг интернета, – рассказала подконтрольная Кремлю заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик.

Накануне крымские оккупационные власти сообщили о Ddos-атаки на нескольких интернет-провайдерах, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе.

Сообщалось, что профили атак постоянно меняются, однако "принимают все необходимые меры для их отражения.

По данным источников в ГУР, это спецоперация украинской разведки.

После деоккупации Крыма, как и других украинских территорий, там будет быстрый и качественный интернет, а оккупантам пользоваться благами цивилизации вовсе нет нужды. Тем более, это все используется в военных целях, — отмечает источник.

Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными

Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.

К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

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