Киберспециалисты ГУР вторые сутки атакуют интернет-провайдеров РФ в Крыму

Интернет-провайдеры в Крым второй день подряд страдают от DDoS-атак ГУР.
Главные тезисы
- Пропагандистские издания РФ сообщают о хакерских атаках на провайдеров с ссылкой на 'Мининформ' оккупированной АРК.
- Провайдеры ведут работы по защите от атак, но возможны перебои в предоставлении услуг.
- Источники в ГУР утверждают, что атаки являются спецоперацией украинской разведки. Эта активность в рамках стратегии по деоккупации Крыма и других украинских территорий.
- Атаки ГУР на российские интернет-ресурсы становятся все чаще: киберспециалисты успешно атакуют различные государственные и коммерческие объекты, включая аэропорты и ведущие министерства РФ.
Кибератака ГУР на интернет-провайдеров в Крыму продолжается
О продолжающихся хакерских атаках 27 июня сообщают пропагандистские издания РФ со ссылкой на так называемый "Мининформ" оккупированной АРК.
Накануне крымские оккупационные власти сообщили о Ddos-атаки на нескольких интернет-провайдерах, также об аналогичных проблемах рассказали в Севастополе.
Сообщалось, что профили атак постоянно меняются, однако "принимают все необходимые меры для их отражения.
По данным источников в ГУР, это спецоперация украинской разведки.
Атаки ГУР на российские Интернет-ресурсы стали постоянными
Источник в ГУР напомнил, что поражения российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно.
К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР совершили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.
А 12 июня, в так называемый «день России», специалисты ГУР атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.
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