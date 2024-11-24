Кілька областей РФ атакували дрони та ракети — що відомо про "бавовну"

У Курській та Липецькій областях у ніч проти 24 листопада пролунали вибухи на тлі ракетної та дронової атаки. Натомість росіяни як завжди заявили про нібито роботу ППО.

Що відомо про “бавовну” у Курській та Липецькій областях РФ

Як зазначається, губернатор Курської області спочатку оголошував про відбій ракетної небезпеки, а потім знову попереджав про загрозу атаки.

Він також повідомив про можливі удари безпілотниками по регіону.

Згодом чиновник заявив, що ППО нібито збила в Курській області дві ракети та 27 безпілотників, які, за його словами, належали Україні. Місцевих мешканців закликали не наближатися до уламків.

Про наслідки атаки губернатор інформації не надав.

Тим часом курські Telegram-канали припустили, що для ударів могли використовуватися далекобійні ракети ATACMS або Storm Shadow. Російські пропагандистські ресурси та Z-канали стверджували, що по області випустили п’ять ракет.

В мережі також писали із посиланням на мешканців Курської області, що вибухи лунали в містах Курськ та Курчатов.

У Липецькій області РФ місцева влада також заявляла про небезпеку повітряної атаки теж і вечора суботи.

Увага! На території усієї Липецької області вводиться режим повітряної небезпеки. Увага! Загроза атаки БПЛА на території міста Липецька та Липецького МО, — йдеться в заяві липецького губернатора від 21:40 та 00:25 відповідно. Поширити

Згодом губернатор цього регіону вже вранці заявив, що в області засобами ППО було збито 4 безпілотники.

Жертв та постраждалих немає, — стверджує російський чиновник та додає, що "на місцях падіння безпілотників продовжують працювати спеціалісти". Поширити

Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони

У Міноборони Росії заявили про атаку 34 нібито українських дронів на три області РФ в ніч проти 24 листопада. Зокрема у російському відомстві переконують, що їхня ППО нібито перехопила і знищила 34 безпілотники.

Зокрема, зазначають у МО РФ, над територією Курської області начебто знищено 27 БпЛА.