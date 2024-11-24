Кілька областей РФ атакували дрони та ракети — що відомо про "бавовну"

У Курській та Липецькій областях у ніч проти 24 листопада пролунали вибухи на тлі ракетної та дронової атаки. Натомість росіяни як завжди заявили про нібито роботу ППО.
Головні тези:
- У ніч проти 24 листопада у Курській та Липецькій областях РФ пролунали вибухи під час ракетно-дронової атаки.
- Губернатори областей повідомили про можливі удари ракетами та безпілотниками, стверджуючи про збиті ракети та дрони.
- За даними російських владних структур, перехоплено та знищено 34 безпілотники, які як вони вважають, належали Україні.
- Наслідки атаки поки що невідомі, проте на місцях падіння безпілотників працюють спеціалісти.
Що відомо про “бавовну” у Курській та Липецькій областях РФ
Як зазначається, губернатор Курської області спочатку оголошував про відбій ракетної небезпеки, а потім знову попереджав про загрозу атаки.
Він також повідомив про можливі удари безпілотниками по регіону.
Згодом чиновник заявив, що ППО нібито збила в Курській області дві ракети та 27 безпілотників, які, за його словами, належали Україні. Місцевих мешканців закликали не наближатися до уламків.
Про наслідки атаки губернатор інформації не надав.
Тим часом курські Telegram-канали припустили, що для ударів могли використовуватися далекобійні ракети ATACMS або Storm Shadow. Російські пропагандистські ресурси та Z-канали стверджували, що по області випустили п’ять ракет.
В мережі також писали із посиланням на мешканців Курської області, що вибухи лунали в містах Курськ та Курчатов.
У Липецькій області РФ місцева влада також заявляла про небезпеку повітряної атаки теж і вечора суботи.
Згодом губернатор цього регіону вже вранці заявив, що в області засобами ППО було збито 4 безпілотники.
Росіяни відзвітували про нібито збиті дрони
У Міноборони Росії заявили про атаку 34 нібито українських дронів на три області РФ в ніч проти 24 листопада. Зокрема у російському відомстві переконують, що їхня ППО нібито перехопила і знищила 34 безпілотники.
Зокрема, зазначають у МО РФ, над територією Курської області начебто знищено 27 БпЛА.
Крім того, додають, чотири БпЛА нібито перехоплено над територією Липецької області, два БпЛА збито над територією Бєлгородської області та один — над територією Орловської області.
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