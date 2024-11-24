Несколько областей РФ атаковали дроны и ракеты — что известно о "бавовне"

В Курской и Липецкой областях в ночь на 24 ноября раздались взрывы на фоне ракетной и дроновой атаки. В то же время россияне как всегда заявили о якобы работе ПВО.

Что известно о "бавовне" в Курской и Липецкой областях РФ

Как отмечается, губернатор Курской области сначала объявлял об отбое ракетной опасности, а затем снова предупреждал об угрозе атаки.

Он также сообщил о возможных ударах беспилотниками по региону.

Впоследствии чиновник заявил, что ПВО якобы сбило в Курской области две ракеты и 27 беспилотников, которые, по его словам, принадлежали Украине. Местных жителей призвали не приближаться к обломкам.

О последствиях атаки губернатор информации не предоставил.

Тем временем, курские Telegram-каналы предположили, что для ударов могли использоваться дальнобойные ракеты ATACMS или Storm Shadow. Российские пропагандистские ресурсы и Z-каналы утверждали, что по области выпустили пять ракет.

В сети также писали со ссылкой на жителей Курской области, что взрывы раздавались в городах Курск и Курчатов.

В Липецкой области РФ местные власти также заявляли об опасности воздушной атаки тоже и вечера субботы.

Внимание!: На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Поделиться

Впоследствии губернатор этого региона уже утром заявил, что в области средствами ПВО были сбиты 4 беспилотника.

Жертв и пострадавших нет, утверждает российский чиновник и добавляет, что "на местах падения беспилотников продолжают работать специалисты". Поделиться

Россияне отчитались о якобы сбитых дронах

В Минобороны России заявили об атаке 34 якобы украинских дронов на три области РФ в ночь на 24 ноября. В частности, в российском ведомстве убеждают, что их ПВО якобы перехватило и уничтожило 34 беспилотника.

В частности, отмечают в МО РФ, над территорией Курской области вроде бы уничтожено 27 БпЛА.