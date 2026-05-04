Кількість постраждалих у Мерефі унаслідок ракетного удару РФ стрімко збільшилася
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Мерефа
На жаль, у лікарні помер 68-річний чоловік, який отримав поранення вранці 4 травня через ракетний удар РФ. Медики зробили все можливе для його порятунку, але поранення виявилися занадто тяжкими. Загалом у місті загинуло 6 людей та постраждало 31.

Кількість жертв російського удару по Мерефі зросла

Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

Крім того, до 24 людей зросла кількість постраждалих. По допомогу медиків звернулися двоє хлопців: 16-річного госпіталізуємо, 17-річний отримав необхідні допомогу і продовжить лікування амбулаторно.

На місці атаки задіяні всі профільні служби, фіксуємо збитки, підтримуємо постраждалих.

До 31 людини зросла кількість постраждалих у Мерефі, — заявив Синєгубов пізніше.

Зокрема, медики надали допомогу 2-річному хлопчику. На щастя, його стан задовільний. Дитина продовжить лікування амбулаторно.

