Число пострадавших в Мерефе в результате ракетного удара РФ стремительно увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Число пострадавших в Мерефе в результате ракетного удара РФ стремительно увеличилось

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Мерефа
Read in English
Читати українською

К сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина, получивший ранение утром 4 мая из-за ракетного удара РФ. Медики сделали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми. Всего в городе погибли 6 человек и пострадали 31.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в Мерефе от ракетного удара РФ резко увеличилось, пострадал 31 человек.
  • Согласно информации начальника Харьковской ОГА, в результате атаки погибли 6 человек.

Число жертв российского удара по Мерефе возросло

Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.

Кроме того, до 24 человек выросло количество пострадавших. За помощью медиков обратились двое парней: 16-летнего госпитализируем, 17-летний получил необходимые помощь и продолжит лечение амбулаторно.

На месте атаки задействованы все профильные службы, фиксируем ущерб, поддерживаем пострадавших.

До 31 человека возросло количество пострадавших в Мерефе, — заявил Синегубов позже.

В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Одесщина и Харьковщина попали под удары России — много пострадавших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Что известно о ситуации в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла ракетный удар по Мерефи — 4 погибших, 16 пострадавших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Мерефе — количество погибших и раненых возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Мерефа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?