Число пострадавших в Мерефе в результате ракетного удара РФ стремительно увеличилось

К сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина, получивший ранение утром 4 мая из-за ракетного удара РФ. Медики сделали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми. Всего в городе погибли 6 человек и пострадали 31.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Мерефе от ракетного удара РФ резко увеличилось, пострадал 31 человек.
- Согласно информации начальника Харьковской ОГА, в результате атаки погибли 6 человек.
Число жертв российского удара по Мерефе возросло
Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.
Кроме того, до 24 человек выросло количество пострадавших. За помощью медиков обратились двое парней: 16-летнего госпитализируем, 17-летний получил необходимые помощь и продолжит лечение амбулаторно.
На месте атаки задействованы все профильные службы, фиксируем ущерб, поддерживаем пострадавших.
В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно.
