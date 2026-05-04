Число пострадавших в Мерефе в результате ракетного удара РФ стремительно увеличилось

К сожалению, в больнице скончался 68-летний мужчина, получивший ранение утром 4 мая из-за ракетного удара РФ. Медики сделали все возможное для его спасения, но ранения оказались слишком тяжелыми. Всего в городе погибли 6 человек и пострадали 31.