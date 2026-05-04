Удар РФ по Мерефе — количество погибших и раненых возросло

Число погибших в результате российского удара по городу Мерефа на Харьковщине утром 4 мая выросло до пяти, пострадавших - 19.

Россия убила 5 человек в Мерефе ракетой "Искандер"

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 4 мая около 9:35 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Мерефу Харьковского района. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Погибли три женщины и двое мужчин.

Как уточнила агентству спикер облпрокуратуры Валерия Чирина, четыре человека погибли на месте удара, а в больнице вскоре скончалась тяжелораненая женщина.

Еще 19 человек получили ранения или получили острую реакцию на стресс.

По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, погибли мужчины в возрасте 50 и 63 года и женщины 74, 41 и 52 лет.

Четверо раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил Синегубов, еще 12 человек получили взрывные травмы средней тяжести, у других пострадавших — острая реакция на стресс, и люди еще продолжают обращаться за медицинской помощью.

В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.