Удар РФ по Мерефе — количество погибших и раненых возросло

Число погибших в результате российского удара по городу Мерефа на Харьковщине утром 4 мая выросло до пяти, пострадавших - 19.
Главные тезисы
- Число погибших в городе Мереф в результате удара России увеличилось до пяти человек, пострадавших - 19.
- Применена баллистическая ракета “Искандер”, что привело к разрухе и повреждению жилых домов и хозяйственных помещений.
Россия убила 5 человек в Мерефе ракетой "Искандер"
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 4 мая около 9:35 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Мерефу Харьковского района. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие. Погибли три женщины и двое мужчин.
Как уточнила агентству спикер облпрокуратуры Валерия Чирина, четыре человека погибли на месте удара, а в больнице вскоре скончалась тяжелораненая женщина.
Еще 19 человек получили ранения или получили острую реакцию на стресс.
По информации начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, погибли мужчины в возрасте 50 и 63 года и женщины 74, 41 и 52 лет.
В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, магазины, заведение питания, помещения СТО, автотранспорт.
По предварительным данным правоохранителей, войска РФ применили баллистическую ракету "Искандер". Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
