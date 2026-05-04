Удар РФ по Мерефі — кількість загиблих і поранених зросла

Кількість загиблих унаслідок російського удару по місту Мерефа на Харківщині уранці 4 травня зросла до п'яти, постраждалих - 19.

Росія вбила 5 людей у Мерефі ракетою “Іскандер”

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 травня близько 9:35 збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківського району. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Загинули три жінки та двоє чоловіків.

Як уточнила агентству речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули на місці удару, а у лікарні невдовзі померла тяжкопоранена жінка.

Ще 19 людей отримали поранення чи зазнали гострої реакції на стрес.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули чоловіки віком 50 і 63 роки та жінки 74, 41 і 52 років.

Четверо поранених госпіталізовані у тяжкому стані, повідомив Синєгубов, іще 12 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості, в інших постраждалих — гостра реакція на стрес, і люди ще продовжують звертатися за медичною допомогою.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.