Удар РФ по Мерефі — кількість загиблих і поранених зросла

Кількість загиблих унаслідок російського удару по місту Мерефа на Харківщині уранці 4 травня зросла до п'яти, постраждалих - 19.
Головні тези:
- Уранці 4 травня російські сили здійснили ракетний удар по місту Мереф на Харківщині, що призвело до загибелі п'яти осіб та поранення 19 людей.
- Згідно з даними слідства, застосовано балістичну ракету “Іскандер”, що викликало розруху та пошкодження житлових будинків та господарчих приміщень.
- Правоохоронці розпочали досудове розслідування військового злочину згід
Росія вбила 5 людей у Мерефі ракетою “Іскандер”
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 4 травня близько 9:35 збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Мерефа Харківського району. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Загинули три жінки та двоє чоловіків.
Як уточнила агентству речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули на місці удару, а у лікарні невдовзі померла тяжкопоранена жінка.
Ще 19 людей отримали поранення чи зазнали гострої реакції на стрес.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загинули чоловіки віком 50 і 63 роки та жінки 74, 41 і 52 років.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.
За попередніми даними правоохоронців, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер". Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-