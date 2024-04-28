Кількість убивств зросла на 900%. Росія побила новий антирекорд

Британські розвідники дійшли висновку, що у країні-агресорці РФ на 900% зросла кількість убивств, які скоїли військові.

Війна проти України створила нову серйозну проблему для РФ

Згідно з даними сайту "Медіазона", у 2023 році в Росії за вбивства було засуджено 116 російських військових. Це майже на 900% більше, ніж минулого року.

Варто звернути увагу на те, що у 2022 році таких засуджень було 13, у 2021 — 11.

Нещодавно очільниця організації "Росія за ґратами" Ольга Романова офіційно підтвердила, що до Росії із зони бойових дій повернулися 15 тисяч помилуваних ув’язнених.

Ще одне російське опозиційне видання стверджує, що проти колишніх засуджених відкрито 190 кримінальних справ, у тому числі 20 справ про вбивство або замах на вбивство у 2023 році.

До прикладу, 24 квітня 2024 року Кіровський суд засудив до 22 років за вбивство та зґвалтування літньої жінки ексв’язня із лав ПВК “Вагнера” після його звільнення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/scUbq0JRWK #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zJHgf0C9wS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2024

Чому російські військові почали так часто вбивати цивільних у своїй країні

На переконання британських розвідників, велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами, які проходили службу, і ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я, пов’язаними з війною.

До них належать посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і зниження чутливості на полі бою до насильства, — наголошує Міноборони Великої Британії. Поширити

Цілком можливо, що солдатів РФ підштовхує до насильства й те, що колишні ув’язнені вживають алкоголь та наркотики "через низький моральний стан і нудьгу".