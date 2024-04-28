Число убийств выросло на 900%. Россия побила новый антирекорд

Британские разведчики пришли к выводу, что в стране-агрессорке РФ на 900% возросло количество убийств, совершенных военными.
Война против Украины создала новую серьезную проблему для РФ
Согласно данным сайта "Медиазона", в 2023 году в России за убийства были осуждены 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году.
Следует обратить внимание на то, что в 2022 году таких осуждений было 13, в 2021 — 11.
Недавно глава организации "Россия за решеткой" Ольга Романова официально подтвердила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных.
Еще одно российское оппозиционное издание утверждает, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.
К примеру, 24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил к 22 годам за убийство и изнасилование пожилой женщины экс-узника из рядов ЧВК Вагнера после его освобождения.
Почему российские военные начали так часто убивать гражданских в своей стране
По убеждению британских разведчиков, большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной.
Вполне возможно, что солдат РФ подталкивает к насилию и то, что бывшие заключенные употребляют алкоголь и наркотики "из-за низкого морального состояния и скуки".
Как считают британские разведчики, это усложняет возвращение "в народ" бывших осужденных с предварительной склонностью к преступности и чрезвычайному насилию.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-