Число убийств выросло на 900%. Россия побила новый антирекорд

Британские разведчики пришли к выводу, что в стране-агрессорке РФ на 900% возросло количество убийств, совершенных военными.

Война против Украины создала новую серьезную проблему для РФ

Согласно данным сайта "Медиазона", в 2023 году в России за убийства были осуждены 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году.

Следует обратить внимание на то, что в 2022 году таких осуждений было 13, в 2021 — 11.

Недавно глава организации "Россия за решеткой" Ольга Романова официально подтвердила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных.

Еще одно российское оппозиционное издание утверждает, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.

К примеру, 24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил к 22 годам за убийство и изнасилование пожилой женщины экс-узника из рядов ЧВК Вагнера после его освобождения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/scUbq0JRWK #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zJHgf0C9wS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2024

Почему российские военные начали так часто убивать гражданских в своей стране

По убеждению британских разведчиков, большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной.

К ним относятся посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя к насилию, — отмечает Минобороны Великобритании. Поделиться

Вполне возможно, что солдат РФ подталкивает к насилию и то, что бывшие заключенные употребляют алкоголь и наркотики "из-за низкого морального состояния и скуки".