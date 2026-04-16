Кількість загиблих і поранених унаслідок нічних російських обстрілів зросла у Києві та Дніпрі

У ніч проти 16 квітня Росія завдала масованих ударів по Києву та Дніпру. Станом на 13.30 відомо про 60 поранених у столиці та 4 загиблих у Дніпрі.
Головні тези:
- Інформація про збільшення кількості жертв у Києві та Дніпрі внаслідок російських обстрілів.
- Загальна кількість поранених зросла до 60 у Києві, у тому числі 4 загиблих у Дніпрі.
- Серед поранених у Києві є четверо дітей, які отримали медичну допомогу.
У Києві та Дніпрі зросла кількість жертв через російські обстріли
У лікарні помер 48-річний чоловік, який дістав надважких поранень внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також збільшилася кількість поранених у Києві. За словами начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, наразі відомо про 60 поранених.
60 киян отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога.
