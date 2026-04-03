Масована атака РФ по Київщині — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої масованої російської атаки в Київській області зросла до вісьмох, серед яких дитина, також одна людина загинула.
Головні тези:
- Кількість постраждалих від масованої атаки РФ по Київщині зросла до вісьмох осіб, включаючи одну дитину.
- На жаль, одна людина загинула, а також загинуло близько 20 тварин в результаті атаки.
Росія атакувала Київщину: є жертви
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За словами Калашника, фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти.
На жаль, внаслідок атаки постраждали і тварини — через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як евакуювали тварин з ветеринарної клініки у Чабанах Київської області після російської масованої атаки 3 квітня.
Як зазначили у ДСНС, "рятувальники боролися за кожне життя: проводили екстрену евакуацію чотирилапих із пошкодженої будівлі, подавали кисень постраждалим тваринам та намагалися стабілізувати стан поранених пацієнтів".
Попри всі зусилля врятувати вдалося не всіх, підкреслили у ДСНС.
