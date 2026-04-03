Масована атака РФ по Київщині — кількість постраждалих зросла
Київська ОВА
Київщина
Кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої масованої російської атаки в Київській області зросла до вісьмох, серед яких дитина, також одна людина загинула.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих від масованої атаки РФ по Київщині зросла до вісьмох осіб, включаючи одну дитину.
  • На жаль, одна людина загинула, а також загинуло близько 20 тварин в результаті атаки.

Росія атакувала Київщину: є жертви

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

На жаль, станом на зараз маємо одного загиблого та вісьмох постраждалих, серед яких дитина. Усім людям надається необхідна медична допомога.

За словами Калашника, фіксують наслідки у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, адміністративні будівлі та інші об’єкти.

Наслідки атаки РФ на Київщині

На жаль, внаслідок атаки постраждали і тварини — через пошкодження ветеринарної клініки загинуло близько 20 тварин.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як евакуювали тварин з ветеринарної клініки у Чабанах Київської області після російської масованої атаки 3 квітня.

У Чабанах на Київщині росіяни атакували ветеринарну клініку, де на лікуванні та перетримці перебували беззахисні тварини.

Як зазначили у ДСНС, "рятувальники боролися за кожне життя: проводили екстрену евакуацію чотирилапих із пошкодженої будівлі, подавали кисень постраждалим тваринам та намагалися стабілізувати стан поранених пацієнтів".

Попри всі зусилля врятувати вдалося не всіх, підкреслили у ДСНС.

Більше по темі

