Массированная атака РФ по Киевщине — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ по Киевщине — количество пострадавших возросло

Киевская ОВА
Киевщина
Read in English
Читати українською

Число пострадавших в результате сегодняшней массированной российской атаки в Киевской области возросло до восьми, среди которых ребенок, также один человек погиб.

Главные тезисы

  • В результате массированной атаки РФ по Киевской области число пострадавших возросло до восьми человек, среди которых ребенок.
  • Один человек погиб, а также погибли около 20 животных из-за атаки.

Россия атаковала Киевщину: есть жертвы

Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

К сожалению, по состоянию на сегодня есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. Всем людям оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Калашника, фиксируют последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты.

Последствия атаки РФ в Киевской области

К сожалению, в результате атаки пострадали и животные — из-за повреждения ветеринарной клиники погибли около 20 животных.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, как эвакуировали животных из ветеринарной клиники в Чабанах Киевской области после российской массированной атаки 3 апреля.

В Чабанах Киевской области россияне атаковали ветеринарную клинику, где на лечении и передержке находились беззащитные животные.

Как отметили в ГСЧС, "спасатели боролись за каждую жизнь: проводили экстренную эвакуацию четвероногих из поврежденного здания, подавали кислород пострадавшим животным и пытались стабилизировать состояние раненых пациентов".

Несмотря на все усилия, спасти удалось не всех, подчеркнули в ГСЧС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая массированная атака России на Украину — какие регионы оказались под ударом
Воздушные Силы ВСУ
Россия снова терроризировала почти всю Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Киев и область — пострадали 3 человека
Виталий Кличко
Последствия новой атаки РФ на Киев и область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ. ПВО Украины обезвредила 406 воздушных целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?