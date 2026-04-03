Массированная атака РФ по Киевщине — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате сегодняшней массированной российской атаки в Киевской области возросло до восьми, среди которых ребенок, также один человек погиб.

Россия атаковала Киевщину: есть жертвы

Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.

К сожалению, по состоянию на сегодня есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. Всем людям оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Калашника, фиксируют последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты.

Последствия атаки РФ в Киевской области

К сожалению, в результате атаки пострадали и животные — из-за повреждения ветеринарной клиники погибли около 20 животных.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, как эвакуировали животных из ветеринарной клиники в Чабанах Киевской области после российской массированной атаки 3 апреля.

В Чабанах Киевской области россияне атаковали ветеринарную клинику, где на лечении и передержке находились беззащитные животные.

Как отметили в ГСЧС, "спасатели боролись за каждую жизнь: проводили экстренную эвакуацию четвероногих из поврежденного здания, подавали кислород пострадавшим животным и пытались стабилизировать состояние раненых пациентов".