Массированная атака РФ по Киевщине — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате сегодняшней массированной российской атаки в Киевской области возросло до восьми, среди которых ребенок, также один человек погиб.
Главные тезисы
- В результате массированной атаки РФ по Киевской области число пострадавших возросло до восьми человек, среди которых ребенок.
- Один человек погиб, а также погибли около 20 животных из-за атаки.
Россия атаковала Киевщину: есть жертвы
Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.
По словам Калашника, фиксируют последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты.
К сожалению, в результате атаки пострадали и животные — из-за повреждения ветеринарной клиники погибли около 20 животных.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, как эвакуировали животных из ветеринарной клиники в Чабанах Киевской области после российской массированной атаки 3 апреля.
Как отметили в ГСЧС, "спасатели боролись за каждую жизнь: проводили экстренную эвакуацию четвероногих из поврежденного здания, подавали кислород пострадавшим животным и пытались стабилизировать состояние раненых пациентов".
Несмотря на все усилия, спасти удалось не всех, подчеркнули в ГСЧС.
