Число погибших и раненых в результате ночных российских обстрелов возросло в Киеве и Днепре
В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированные удары по Киеву и Днепру. По состоянию на 13.30 известно о 60 раненых в столице и 4 погибших в Днепре.

Главные тезисы

  • Массированные удары России по Киеву и Днепру привели к увеличению числа раненых и погибших.
  • В результате российских обстрелов в столице 60 человек ранены, включая детей, а в Днепре погибло 4 человека, включая 48-летнего мужчину.

В Киеве и Днепре возросло количество жертв из-за российских обстрелов

В больнице скончался 48-летний мужчина, который получил тяжелейшие ранения в результате ночной атаки россиян на Днепр.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Врачи до последнего сражались. К сожалению, спасти не удалось… Четыре жизни оборвал вражеский удар по городу.

Также увеличилось количество раненых в Киеве. По словам начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, известно о 60 раненых.

60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. В настоящее время 30 человек госпитализированы в учреждения лечения где им оказывается медицинская помощь.

