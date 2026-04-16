Число погибших и раненых в результате ночных российских обстрелов возросло в Киеве и Днепре

В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированные удары по Киеву и Днепру. По состоянию на 13.30 известно о 60 раненых в столице и 4 погибших в Днепре.
Главные тезисы
- Массированные удары России по Киеву и Днепру привели к увеличению числа раненых и погибших.
- В результате российских обстрелов в столице 60 человек ранены, включая детей, а в Днепре погибло 4 человека, включая 48-летнего мужчину.
В Киеве и Днепре возросло количество жертв из-за российских обстрелов
В больнице скончался 48-летний мужчина, который получил тяжелейшие ранения в результате ночной атаки россиян на Днепр.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Также увеличилось количество раненых в Киеве. По словам начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, известно о 60 раненых.
60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. В настоящее время 30 человек госпитализированы в учреждения лечения где им оказывается медицинская помощь.
