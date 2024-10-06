Кім Чен Ин готується до війни з Південною Кореєю

Західні журналісти звернули увагу на дивну поведінку диктатора КНДР Кім Чен Ина, його заяви та останні рішення. Вони дійшли висновку, що Кім може готуватися до вторгнення у Південну Корею.

Північна Корея посилює зв'язки з Китаєм

Нещодавно КНДР та КНР відзначили 75-у річницю встановлення дипломатичних відносин. На цьому тлі вони пообіцяли посилити співпрацю.

Сі Цзіньпін наголосив на "великому значенні" відносин між країнами, а також додав, що Пекін готовий "писати нову главу" у відносинах із сусідом.

За словами північнокорейського диктатора, він має намір "неухильно прагнути" до розвитку співпраці з Китаєм, "як того вимагає нова ера".

Журналістам поки не вдалося дізнатися, що саме мається на увазі під "новою ерою".

Попри це видання зазначає, що КНДР розпочала фундаментальний перегляд свого ставлення до Південної Кореї. Це вкрай тривожний знак.

Що відомо про наміри КНДР щодо Південної Кореї

Згідно з даними журналістів, Північна Корея має намір перегляне свою конституцію, щоб прибрати звідти декларовану мету мирного об’єднання з Південною Кореєю.

Окрім того, вказано, що Кім хоче перевизначити статус кордону між двома Кореями. Уже 7 жовтня він офіційно скличе парламентську сесію для обговорення цих поправок.

Як вважають західні аналітики, усе це може призвести до ескалації напруженості на півострові.

Ще у січні Кім Чен Ин закликав змінити конституцію, щоб Південна Корея розглядалася як "основний ворог" і що Північна Корея повинна планувати "окупацію, підкорення та повернення" Південної Кореї в разі війни. Поширити

На переконання професора вивчення Північної Кореї в південнокорейському університеті Кюннам Лім Юл-чула, Кім Чен Ин може використати козир ядерної зброї у спробах силового об’єднання півострова.