Ким Чен Ын готовится к войне с Южной Кореей

Западные журналисты обратили внимание на странное поведение диктатора КНДР Ким Чен Ына, его заявления и последние решения. Они пришли к выводу, что Ким может готовиться к вторжению в Южную Корею.
Главные тезисы
- Связи между КНДР и КНР укрепляются, что может указывать на общие намерения стран.
- Планы пересмотра конституции и переопределения статуса границы могут привести к эскалации на полуострове.
- Существует риск использования ядерного оружия.
Северная Корея усиливает связи с Китаем
Недавно КНДР и КНР отметили 75-летие установления дипломатических отношений. На этом фоне они пообещали усилить сотрудничество.
Си Цзиньпин отметил "большое значение" отношений между странами, а также добавил, что Пекин готов "писать новую главу" в отношениях с соседом.
По словам северокорейского диктатора, он намерен "неуклонно стремиться" к развитию сотрудничества с Китаем, "как этого требует новая эра".
Журналистам пока не удалось узнать, что именно подразумевается под "новой эрой".
Несмотря на это, КНДР начала фундаментальный пересмотр своего отношения к Южной Корее. Это очень тревожный знак.
Что известно о намерениях КНДР в отношении Южной Кореи
Согласно данным журналистов, Северная Корея намерена пересмотреть свою конституцию, чтобы убрать оттуда декларируемую цель мирного объединения с Южной Кореей.
Кроме того, указано, что Ким хочет переопределить статус границы между двумя Кореями. Уже 7 октября он официально созовет парламентскую сессию для обсуждения этих поправок.
Как считают западные аналитики, это может привести к эскалации на полуострове.
По мнению профессора изучения Северной Кореи в южнокорейском университете Кюннам Лим Юл-Чула, Ким Чен Ын может использовать козырь ядерного оружия в попытках силового объединения полуострова.
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