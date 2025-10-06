Кім Чен Ин погрожує світу новим есмінцем — що відомо

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю оглянув новий військовий есмінець і заявив про намір зміцнити морську присутність КНДР.

Диктатор Кім Чен Ин хизується новим есмінцем

Кім заявив, що його військово-морські сили КНДР мають бути готові "ретельно стримувати або протидіяти і карати провокації ворога".

Водночас низка пропагандистських ЗМІ КНДР наразі просуває наратив про те, що виставка, яку відвідав Кім, відзначає "значний розвиток" модернізованих збройних сил Північної Кореї.

Однак на думку аналітиків, поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі.

При цьому, за даними південнокорейської компанії SI Analytics, супутникові знімки підтвердили установку двигунів на "Чхве Хьон". Поширити

Таким чином корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.