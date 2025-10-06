Кім Чен Ин погрожує світу новим есмінцем — що відомо

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин у неділю оглянув новий військовий есмінець і заявив про намір зміцнити морську присутність КНДР.
Головні тези:
- Кім Чен Ин планує зміцнити морську присутність КНДР через новий військовий есмінець.
- Низка пропагандистських ЗМІ підкреслює значний розвиток збройних сил Північної Кореї.
- Аналітики не впевнені у термінах спуску на воду нового есмінця та бойових кораблів.
Диктатор Кім Чен Ин хизується новим есмінцем
Кім заявив, що його військово-морські сили КНДР мають бути готові "ретельно стримувати або протидіяти і карати провокації ворога".
Водночас низка пропагандистських ЗМІ КНДР наразі просуває наратив про те, що виставка, яку відвідав Кім, відзначає "значний розвиток" модернізованих збройних сил Північної Кореї.
Однак на думку аналітиків, поки незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі.
Таким чином корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.
