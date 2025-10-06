Ким Чен Ын угрожает миру новым эсминцем — что известно
Ким Чен Ын угрожает миру новым эсминцем — что известно

Источник:  Reuters

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье осмотрел новый военный эсминец и заявил о намерении укрепить морское присутствие КНДР.

Главные тезисы

  • Диктатор Ким Чен Ын осмотрел новый военный эсминец и выразил намерение укрепить морское присутствие Северной Кореи.
  • Пропагандистские СМИ подчеркивают значительное развитие вооруженных сил КНДР, в то время как аналитики высказывают сомнения относительно сроков спуска на воду новых военных кораблей.

Диктатор Ким Чен Ин кичится новым эсминцем

Ким заявил, что его военно-морские силы КНДР должны быть готовы "тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации врага".

В то же время ряд пропагандистских СМИ КНДР продвигает нарратив о том, что выставка, которую посетил Ким, отмечает "значительное развитие" модернизированных вооруженных сил Северной Кореи.

Однако, по мнению аналитиков, пока неясно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли.

При этом, по данным южнокорейской компании SI Analytics, спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на "Чхве Хен".

Таким образом, корабль может провести ходовые испытания уже в этом месяце.

