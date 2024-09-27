Китай втратив сучасний атомний підводний човен

Згідно з даними інсайдерів з Федерального уряду США, новітній китайський атомний підводний човен затонув поблизу верфі китайського міста Ухань ще кілька місяців тому, однак влада КНР досі приховує цей факт.

Китай не хоче підтверджувати втрату свого підводного човна

Що важливо розуміти, китайський підводний човен — перший у новій серії атомних човнів Zhou.

Згідно з наявними даними, він затонув під час завершального обладнання на верфі поблизу Уханя, однак офіційний Пекін досі про це мовчить.

Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи було на борту ядерне паливо під час аварії та чи вижив хтось із екіпажу.

Перші ознаки можливої катастрофи біля верфі поблизу Уханя з’явилися влітку, коли колишній офіцер підводного флоту США та старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) Томас Шугарт звернув увагу на незвичайну активність плавучих кранів на комерційних супутникових знімках. Пізніше Шугар повідомив, що крани використовували для порятунку затонулого підводного човна. Поширити

Фото: PLANET LABS PBC

Що відомо про втрачений Китаєм підводний човен

Його побудувала державна компанія China State Shipbuilding Corp. Уперше судно помітили біля причалу на річці Янцзи кілька місяців тому, під час того, він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.

За словами журналістів, американські чиновники не фіксували взяття китайською стороною проб води або навколишнього середовища на витік радіації.

The Wall Street Journal уже озвучило версію, що персонал підводного човна загинув або був поранений під час затоплення.

Як зазначають експерти, ризик витоку радіації, ймовірно, низький, оскільки підводний човен не виходив у море, а його реактори не працювали на високому рівні потужності.