Китай потерял современную атомную подлодку
Категория
Мир
Дата публикации

Китай потерял современную атомную подлодку

подлодка
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Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным инсайдеров из Федерального правительства США, новейшая китайская атомная подлодка затонула вблизи верфи китайского города Ухань еще несколько месяцев назад, однако власти КНР до сих пор скрывают этот факт.

Главные тезисы

  • Первые признаки возможной катастрофы у верфи близ Уханя появились летом.
  • Известно, что эту подлодку построила государственная компания China State Shipbuilding Corp.
  • Утечки радиации пока зафиксировано не было.

Китай не хочет подтверждать потерю своей подлодки

Что важно понимать, китайская подлодка — первая в новой серии атомных лодок Zhou.

Согласно имеющимся данным, она затонула во время завершающего оборудования на верфи близ Уханя, однако официальный Пекин до сих пор об этом молчит.

Пока журналистам не удалось узнать, было ли на борту ядерное топливо во время аварии и выжил ли кто-нибудь из экипажа.

Первые признаки возможной катастрофы у верфи близ Уханя появились летом, когда бывший офицер подводного флота США и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт обратил внимание на необычную активность плавучих кранов на коммерческих спутниковых снимках. Позже Шугарт сообщил, что краны использовали для спасения затонувшей подлодки.

Фото: PLANET LABS PBC

Что известно об затонувшей подлодке

Ее построила государственная компания China State Shipbuilding Corp. Впервые судно было замечено у причала на реке Янцзы несколько месяцев назад, во время того, когда оно проходил окончательное оснащение перед выходом в море.

По словам журналистов, американские чиновники не фиксировали взятие китайской стороной проб воды или окружающей среды на утечку радиации.

The Wall Street Journal уже озвучило версию, что персонал подлодки погиб или был ранен во время затопления.

Как отмечают эксперты, риск утечки радиации, вероятно, низкий, поскольку подлодка не выходила в море, а ее реакторы не работали на высоком уровне мощности.

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