Китай здійснив атаку на літак Німеччини

Влада Німеччини публічно звинуватила КНР у використанні лазера для націлювання на німецький літак. Що важливо розуміти, це сталося під час того, як він брав участь в операції ЄС "Аспідес".
Головні тези:
- Лідери ЄС багато разів скаржилися на дії Китаю, однак це не зупиняло Пекін.
- ЄС розпочав операцію “Аспідес” для захисту судноплавства в Червоному морі.
Що відомо про конфлікт Німеччини та Китаю
Міністерство закордонних справ Німеччини екстрено викликало китайського посла в Берліні.
Дипломатичне відомство звинувачує КНР у використанні лазера для ураження їхнього літака.
Міністерство закордонних справ, посольство Китаю та місія «Аспідес» не одразу відповіли на запити про коментарі.
Як зазначають журналісти, європейські посадовці уже багато разів висловлювали стурбованість щодо впливу Китаю на критично важливу інфраструктуру, зокрема ключові судноплавні шляхи.
Європейський союз створив “Аспідес”, що з давньогрецької означає «щити», як оборонну операцію з морської безпеки для захисту судноплавства під час кризи в Червоному морі.
Що важливо розуміти, німецькі військові вперше долучилися до цієї операції ще півтора року тому.
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