Китай совершил атаку на самолет Германии

Власти Германии публично обвинили КНР в использовании лазера для поражения немецкого самолета. Что важно понимать, это произошло во время того, когда он принимал участие в операции ЕС "Аспидес".

Что известно о конфликте Германии и Китая

Министерство иностранных дел Германии экстренно вызвало китайского посла в Берлине.

Дипломатическое ведомство обвиняет КНР в использовании лазера для поражения их самолета.

Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы, — заявило министерство в эфире X, объявляя о вызове. Поделиться

Министерство иностранных дел, посольство Китая и миссия "Аспидес" не сразу ответили на запросы о комментариях.

Как отмечают журналисты, европейские чиновники уже много раз выражали обеспокоенность по поводу влияния Китая на критически важную инфраструктуру, в том числе ключевые судоходные пути.

Европейский союз создал "Аспидес", что с древнегреческого означает "щиты", как оборонительную операцию по морской безопасности для защиты судоходства во время кризиса в Красном море.

Что важно понимать, немецкие военные впервые присоединились к этой операции еще полтора года назад.