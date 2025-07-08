Китай совершил атаку на самолет Германии
Категория
Мир
Дата публикации

Китай совершил атаку на самолет Германии

Что известно о конфликте Германии и Китая
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Источник:  The Guardian

Власти Германии публично обвинили КНР в использовании лазера для поражения немецкого самолета. Что важно понимать, это произошло во время того, когда он принимал участие в операции ЕС "Аспидес".

Главные тезисы

  • Лидеры ЕС много раз жаловались на действия Китая, однако это не останавливало Пекин.
  • ЕС начал операцию "Аспидес" для защиты судоходства в Красном море.

Что известно о конфликте Германии и Китая

Министерство иностранных дел Германии экстренно вызвало китайского посла в Берлине.

Дипломатическое ведомство обвиняет КНР в использовании лазера для поражения их самолета.

Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы, — заявило министерство в эфире X, объявляя о вызове.

Министерство иностранных дел, посольство Китая и миссия "Аспидес" не сразу ответили на запросы о комментариях.

Как отмечают журналисты, европейские чиновники уже много раз выражали обеспокоенность по поводу влияния Китая на критически важную инфраструктуру, в том числе ключевые судоходные пути.

Европейский союз создал "Аспидес", что с древнегреческого означает "щиты", как оборонительную операцию по морской безопасности для защиты судоходства во время кризиса в Красном море.

Что важно понимать, немецкие военные впервые присоединились к этой операции еще полтора года назад.

Их парламентский мандат устанавливает максимальное количество развернутых военнослужащих в размере 700 человек.

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