Китай совершил атаку на самолет Германии

Власти Германии публично обвинили КНР в использовании лазера для поражения немецкого самолета. Что важно понимать, это произошло во время того, когда он принимал участие в операции ЕС "Аспидес".
Главные тезисы
- Лидеры ЕС много раз жаловались на действия Китая, однако это не останавливало Пекин.
- ЕС начал операцию "Аспидес" для защиты судоходства в Красном море.
Что известно о конфликте Германии и Китая
Министерство иностранных дел Германии экстренно вызвало китайского посла в Берлине.
Дипломатическое ведомство обвиняет КНР в использовании лазера для поражения их самолета.
Министерство иностранных дел, посольство Китая и миссия "Аспидес" не сразу ответили на запросы о комментариях.
Как отмечают журналисты, европейские чиновники уже много раз выражали обеспокоенность по поводу влияния Китая на критически важную инфраструктуру, в том числе ключевые судоходные пути.
Европейский союз создал "Аспидес", что с древнегреческого означает "щиты", как оборонительную операцию по морской безопасности для защиты судоходства во время кризиса в Красном море.
Что важно понимать, немецкие военные впервые присоединились к этой операции еще полтора года назад.
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