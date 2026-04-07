Кличко наказав переглянути вартість проїзду у громадському транспорті Києва
Міський голова Києва Віталій Кличко доручив профільним департаментами переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці, які залишаються найнижчими в Україні протягом останніх 8 років.

Головні тези:

  • Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. 
  • Зменшення колосальної дотації на транспорт дасть можливість спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону.

Що відомо про доручення Кличка

За словами мера, він отримав звернення від профільних Департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста.

Після цього Віталій Кличко наказав Департаментам економіки та транспорту представити йому розрахунки на основі економічного обґрунтування щодо перегляду тарифів на проїзд в громадському транспорті Києва.

На цьому тлі міський голова вирішив нагадати, що вартість проїзду в місті залишається найнижчою в Україні. Ба більше, вказано, що її не переглядали з 2018 року.

Як зазначив Кличко, ріст цін на пальне, електроенергію, витратні матеріали, логістику призводить до того, що вартість проїзду повинна підвищитися.

Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва.

