Кличко приказал пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте Киева
Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильным департаментам пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы, которые остаются самыми низкими в Украине в течение последних 8 лет.

Главные тезисы

  • Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.
  • Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона.

По словам мэра, он получил обращение от профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.

После этого Виталий Кличко приказал Департаментам экономики и транспорта предоставить ему расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

На этом фоне мэр решил напомнить, что стоимость проезда в городе остается самой низкой в Украине. Более того, указано, что ее не пересматривали с 2018 года.

Как отметил Кличко, рост цен на горючее, электроэнергию, расходные материалы, логистику приводит к тому, что стоимость проезда должна повыситься.

Также, реализуя меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за безвозмездный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже уходят из бюджета Киева.

Больше по теме

Дроны снова атакуют нефтяной порт Усть-Луга в России — видео
"Бавовна" в России 7 апреля - первые подробности
Орбан предложил Путину стать его "мышкой", чтобы добиться помилования
Орбан пытался задобрить Путина
"У России больше нет преимущества". Экс-директор ЦРУ указал на неожиданный успех Украины
Экс-директор ЦРУ считает, что Россия находится в проигрышной позиции

