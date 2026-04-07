Кличко приказал пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильным департаментам пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы, которые остаются самыми низкими в Украине в течение последних 8 лет.

Что известно о поручении Кличко

По словам мэра, он получил обращение от профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.

После этого Виталий Кличко приказал Департаментам экономики и транспорта предоставить ему расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.

На этом фоне мэр решил напомнить, что стоимость проезда в городе остается самой низкой в Украине. Более того, указано, что ее не пересматривали с 2018 года.

Как отметил Кличко, рост цен на горючее, электроэнергию, расходные материалы, логистику приводит к тому, что стоимость проезда должна повыситься.