Кличко приказал пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поручил профильным департаментам пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы, которые остаются самыми низкими в Украине в течение последних 8 лет.
Главные тезисы
- Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.
- Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона.
Что известно о поручении Кличко
По словам мэра, он получил обращение от профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города.
После этого Виталий Кличко приказал Департаментам экономики и транспорта предоставить ему расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте Киева.
На этом фоне мэр решил напомнить, что стоимость проезда в городе остается самой низкой в Украине. Более того, указано, что ее не пересматривали с 2018 года.
Как отметил Кличко, рост цен на горючее, электроэнергию, расходные материалы, логистику приводит к тому, что стоимость проезда должна повыситься.
