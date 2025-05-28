"Коаліція дронів" надасть Україні 2,75 млрд євро у 2025 році

Країни-учасниці міжнародної коаліції дронів взяли на себе зобов'язання виділити цього року 2,75 млрд євро на підтримку України.
Головні тези:
- Коаліція дронів зобов'язалася виділити 2,75 млрд євро на підтримку України у 2025 році.
- Приєднання Бельгії та Туреччини зробить кількість країн-учасниць коаліції 20.
- Крім фінансової допомоги, коаліція дронів сприяє розвитку оборонної промисловості країн ЄС та НАТО.
"Коаліція дронів" підтримає Україну 2,75 млрд євро
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Латвії.
Як зазначається, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив 28 травня під час міжнародного саміту коаліції дронів в Ризі, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до цієї коаліції.
Він також зазначив, що країни-члени коаліції зробили спільний внесок у розмірі близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель безпілотників під керівництвом Великої Британії.
Фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій разом з національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції.
Наголошується, що цього року Латвія планує виділити 20 млн євро на закупівлю безпілотників, а ще 10 млн євро — на проєкти співпраці між латвійськими та українськими підприємствами в рамках коаліції. Торік Латвія також виділила 20 млн євро на підтримку України, надавши майже 5 тис. бойових безпілотників.
З моменту створення коаліції дронів 14 лютого 2024 року її країни-члени надали Україні значну підтримку — лише у 2024 році вона сягнула 1,8 млрд євро. У 2025 році на підтримку України планується виділити загалом 2,75 млрд євро.
З приєднанням Бельгії та Туреччини коаліція дронів налічуватиме 20 країн.
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