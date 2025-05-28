"Коаліція дронів" надасть Україні 2,75 млрд євро у 2025 році

Країни-учасниці міжнародної коаліції дронів взяли на себе зобов'язання виділити цього року 2,75 млрд євро на підтримку України.

"Коаліція дронів" підтримає Україну 2,75 млрд євро

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Латвії.

Як зазначається, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив 28 травня під час міжнародного саміту коаліції дронів в Ризі, що Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до цієї коаліції.

Міжнародна коаліція стає дедалі сильнішою — ми зможемо доставити більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС та країн НАТО. Наша сила — в єдності, тому приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам надати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором. Поширити

Він також зазначив, що країни-члени коаліції зробили спільний внесок у розмірі близько 180 млн євро до спільного фонду закупівель безпілотників під керівництвом Великої Британії.

Фонд призначений для централізованих закупівель безпілотних технологій разом з національними заходами підтримки кожної країни-члена коаліції.

Наголошується, що цього року Латвія планує виділити 20 млн євро на закупівлю безпілотників, а ще 10 млн євро — на проєкти співпраці між латвійськими та українськими підприємствами в рамках коаліції. Торік Латвія також виділила 20 млн євро на підтримку України, надавши майже 5 тис. бойових безпілотників.

З моменту створення коаліції дронів 14 лютого 2024 року її країни-члени надали Україні значну підтримку — лише у 2024 році вона сягнула 1,8 млрд євро. У 2025 році на підтримку України планується виділити загалом 2,75 млрд євро.

З приєднанням Бельгії та Туреччини коаліція дронів налічуватиме 20 країн.