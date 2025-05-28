"Коалиция дронов" предоставит Украине 2,75 млрд евро в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

"Коалиция дронов" предоставит Украине 2,75 млрд евро в 2025 году

Минобороны Латвии
дроны
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Страны-участницы международной коалиции дронов взяли на себя обязательство выделить в этом году 2,75 млрд евро в поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Коалиция дронов выделит Украине 2,75 млрд евро в 2025 году для поддержки в борьбе с агрессором.
  • Присоединение Бельгии и Турции нарастит число стран-участниц коалиции до 20, усиливая ее влияние.
  • Финансовая помощь коалиции дронов влияет на развитие оборонной промышленности стран ЕС и НАТО.

"Коалиция дронов" поддержит Украину 2,75 млрд евро

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Латвии.

Как отмечается, министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил 28 мая во время международного саммита коалиции дронов в Риге, что Турция и Бельгия выразили намерение присоединиться к этой коалиции.

Международная коалиция становится все сильнее — мы сможем доставить больше беспилотников в Украину одновременно укрепляя оборонную промышленность Латвии, ЕС и стран НАТО. Наша сила — в единстве, поэтому присоединение новых союзников к коалиции позволит нам предоставить Украине столь необходимую поддержку в борьбе с агрессором.

Он также отметил, что страны-члены коалиции внесли общий взнос в размере около 180 млн евро в общий фонд закупок беспилотников под руководством Великобритании.

Фонд предназначен для централизованных закупок беспилотных технологий вместе с национальными мерами поддержки каждой страны-члена коалиции.

Отмечается, что в этом году Латвия планирует выделить 20 млн. евро на закупку беспилотников, а еще 10 млн. евро — на проекты сотрудничества между латвийскими и украинскими предприятиями в рамках коалиции. В прошлом году Латвия также выделила 20 млн. евро в поддержку Украины, предоставив почти 5 тыс. боевых беспилотников.

С момента создания коалиции дронов 14 февраля 2024 г. ее страны-члены оказали Украине значительную поддержку — только в 2024 году она достигла 1,8 млрд евро. В 2025 году в поддержку Украины планируется выделить в общей сложности 2,75 млрд евро.

С присоединением Бельгии и Турции коалиция дронов будет насчитывать 20 стран.

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