Коли демократи оголосять свого кандидата у президенти США — відомий термін

Демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня за допомогою онлайн-голосування.

Демократи оголосять свого кандидата у президенти США до 7 серпня

За даними видання, зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні значно більше ніж 1 976 делегатів.

Це означає, що Гарріс уже перетнула поріг необхідної підтримки.

CNN пише, що така підтримка не є обов'язковою, і оскільки президент Джо Байден вибув з перегонів, делегати можуть вільно голосувати за кандидата на свій вибір.

CNN підраховує голоси на основі публічних заяв про підтримку від делегатів та делегацій штатів, репортажів та розмов з делегатами. Підтримка від делегацій штатів зараховується як одностайна підтримка Гарріса, якщо ми не отримали іншої інформації, — ідеться в публікації. Поширити

Згідно з планом, представленим офіційними особами Демократичної партії в понеділок, очікується, що делегати проголосують за затвердження Гарріс як кандидатки у президенти до 7 серпня.

За добу Гарріс зібрала рекордні 81 млн дол на президентську кампанію

Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

АР додає, що величезний фінансова підтримка також гарантує, що Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який за останні тижні зібрав приголомшливі суми на тлі боротьби за повернення до Білого дому після численних позовів і замаху.

Також стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.

Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб обʼєднатися навколо кандидата, який має досвід перемоги на важких виборах і є визнаним лідером у питаннях, що мають значення для американців: репродуктивна свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, реформа правосуддя та відновлення економіки, — сказав Кен Мартін, президент Асоціації державних демократичних комітетів. Поширити