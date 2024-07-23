Коли демократи оголосять свого кандидата у президенти США — відомий термін
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Коли демократи оголосять свого кандидата у президенти США — відомий термін

Коли демократи оголосять свого кандидата у президенти США — відомий термін
Джерело:  CNN

Демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня за допомогою онлайн-голосування.

Головні тези:

 

  • Камала Гарріс здобула значну підтримку від делегатів та зібрала рекордні 81 млн доларів для президентської кампанії за перші 24 години.
  • Після зняття своєї кандидатури з виборів Джо Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс на посаду президента.
  • Голови Демократичної партії у всіх 50 штатах США підтримали Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.
  • За даними CNN, підтримка від делегацій штатів гарантує, що Камала Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом у виборчій гонці до Білого дому.

Демократи оголосять свого кандидата у президенти США до 7 серпня

За даними видання, зобов’язались підтримати Гарріс у першому голосуванні значно більше ніж 1 976 делегатів.

Це означає, що Гарріс уже перетнула поріг необхідної підтримки.

CNN пише, що така підтримка не є обов'язковою, і оскільки президент Джо Байден вибув з перегонів, делегати можуть вільно голосувати за кандидата на свій вибір.

CNN підраховує голоси на основі публічних заяв про підтримку від делегатів та делегацій штатів, репортажів та розмов з делегатами. Підтримка від делегацій штатів зараховується як одностайна підтримка Гарріса, якщо ми не отримали іншої інформації, — ідеться в публікації.

Згідно з планом, представленим офіційними особами Демократичної партії в понеділок, очікується, що делегати проголосують за затвердження Гарріс як кандидатки у президенти до 7 серпня.

За добу Гарріс зібрала рекордні 81 млн дол на президентську кампанію

Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з виборчої гонки та оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

АР додає, що величезний фінансова підтримка також гарантує, що Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який за останні тижні зібрав приголомшливі суми на тлі боротьби за повернення до Білого дому після численних позовів і замаху.

Також стало відомо, що очільники Демократичної партії в усіх 50 штатах США підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата в президенти.

Голови провели телефонну конференцію після того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб обʼєднатися навколо кандидата, який має досвід перемоги на важких виборах і є визнаним лідером у питаннях, що мають значення для американців: репродуктивна свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, реформа правосуддя та відновлення економіки, — сказав Кен Мартін, президент Асоціації державних демократичних комітетів.

21 липня США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. 

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