Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США — известный термин

Демократическая партия изберет своего кандидата в президенты США до 7 августа посредством онлайн-голосования.

Демократы объявят своего кандидата в президенты США до 7 августа

По данным издания, обязались поддержать Гаррис в первом голосовании значительно более 1 976 делегатов.

Это значит, что Гаррис уже пересек порог необходимой поддержки.

CNN пишет, что такая поддержка не обязательна, и поскольку президент Джо Байден выбыл из гонки, делегаты могут свободно голосовать за кандидата по своему выбору.

CNN подсчитывает голоса на основе публичных заявлений о поддержке от делегатов и делегаций штатов, репортажей и разговоров с делегатами. Поддержка от делегаций штатов засчитывается как единодушная поддержка Гарриса, если мы не получили другой информации, говорится в публикации. Поделиться

Согласно плану, представленному официальными лицами Демократической партии в понедельник, ожидается, что делегаты проголосуют за утверждение Гаррис в качестве кандидата в президенты до 7 августа.

За сутки Гаррис собрала рекордные 81 млн долл. на президентскую кампанию

Гаррис собрала рекордные 81 млн. долларов за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

АР добавляет, что огромная финансовая поддержка также гарантирует, что Гаррис и ее союзники могут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели собрал потрясающие суммы на фоне борьбы за возвращение в Белый дом после многочисленных исков и покушения.

Также стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.

Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.

После объявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться вокруг кандидата, имеющего опыт победы на тяжелых выборах и признанного лидера в вопросах, имеющих значение для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с использованием оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики, — сказал Кен Мартин, президент Ассоциации государственных демократических комитетов. Поделиться