Коли Україна зможе виробляти системи ППО — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо протиповітряної оборони й закликав США та Європу більше виробляти системи ППО та ракети до них. У перспективі це може робити і Україна.

Україна здатна виготовляти системи ППО — коли саме

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього (ППО — ред.). В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два, і це саме ППО, саме "Петріоти", і друге завдання — це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Володимир зеленський Президент України

Також Зеленський доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор Росії.

Зеленський також закликав партнерів "максимально активізувати" виконання домовленостей щодо надання Україні ППО, які були досягнуті, але досі не реалізовані.

"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. Також варто і в Європі, в Америці значно активніше виробляти і системи ППО, і ракети до них. Поширити

Зеленський запевнив, що Україна може забезпечити таке виробництво і потребує відповідних політичних рішень.