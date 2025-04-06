Коли Україна зможе виробляти системи ППО — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо протиповітряної оборони й закликав США та Європу більше виробляти системи ППО та ракети до них. У перспективі це може робити і Україна.
Головні тези:
- Президент Зеленський закликав активізувати виробництво систем ППО та ракет до них в Україні.
- Україна може забезпечити виробництво систем ППО і потребує відповідних політичних рішень.
- Зеленський наголосив на важливості максимального наближення до розв'язання питань по протиповітряній обороні.
Україна здатна виготовляти системи ППО — коли саме
Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
Також Зеленський доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор Росії.
Зеленський також закликав партнерів "максимально активізувати" виконання домовленостей щодо надання Україні ППО, які були досягнуті, але досі не реалізовані.
Зеленський запевнив, що Україна може забезпечити таке виробництво і потребує відповідних політичних рішень.
Локалізація виробництв, відповідні ліцензії — це те, що допоможе не тільки нам, але й всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялись.
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