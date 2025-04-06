Коли Україна зможе виробляти системи ППО — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Україна зможе виробляти системи ППО — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо протиповітряної оборони й закликав США та Європу більше виробляти системи ППО та ракети до них. У перспективі це може робити і Україна.

Головні тези:

  • Президент Зеленський закликав активізувати виробництво систем ППО та ракет до них в Україні.
  • Україна може забезпечити виробництво систем ППО і потребує відповідних політичних рішень.
  • Зеленський наголосив на важливості максимального наближення до розв'язання питань по протиповітряній обороні.

Україна здатна виготовляти системи ППО — коли саме

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього (ППО — ред.). В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два, і це саме ППО, саме "Петріоти", і друге завдання — це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей.

Володимир зеленський

Володимир зеленський

Президент України

Також Зеленський доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор Росії.

Зеленський також закликав партнерів "максимально активізувати" виконання домовленостей щодо надання Україні ППО, які були досягнуті, але досі не реалізовані.

"Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. Також варто і в Європі, в Америці значно активніше виробляти і системи ППО, і ракети до них.

Зеленський запевнив, що Україна може забезпечити таке виробництво і потребує відповідних політичних рішень.

Локалізація виробництв, відповідні ліцензії — це те, що допоможе не тільки нам, але й всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялись.

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