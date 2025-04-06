Когда Украина сможет производить системы ПВО — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне и призвал США и Европу больше производить системы ПВО и ракеты к ним. В перспективе это может делать и Украина.
Главные тезисы
- Президент Украины призвал к активизации производства систем ПВО и ракет к ним в стране.
- Украина обладает потенциалом для производства систем ПВО и требует соответствующих решений на уровне политики.
- Зеленский обратился к партнерам, включая США и Европу, с призывом увеличить производство систем ПВО и обеспечить страну соответствующим вооружением.
Украина способна производить системы ПВО — когда именно
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
Также Зеленский поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор России.
Зеленский также призвал партнеров "максимально активизировать" выполнение договоренностей о предоставлении Украине ПВО, которые были достигнуты, но до сих пор не реализованы.
Зеленский заверил, что Украина может обеспечить такое производство и нуждается в соответствующих политических решениях.
Локализация производств, соответствующие лицензии — это то, что поможет не только нам, но всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны. Уже об этом со всеми говорили, уже понимаем, что это абсолютно возможно. И каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать, наконец, то, о чем договаривались.
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