Когда Украина сможет производить системы ПВО — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне и призвал США и Европу больше производить системы ПВО и ракеты к ним. В перспективе это может делать и Украина.

Украина способна производить системы ПВО — когда именно

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Я поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому поводу (ПВО — ред.). В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач сегодня две, и это именно ПВО, именно "Петриоты", и вторая задача — это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Владимир зеленский Президент Украины

Также Зеленский поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор России.

Зеленский также призвал партнеров "максимально активизировать" выполнение договоренностей о предоставлении Украине ПВО, которые были достигнуты, но до сих пор не реализованы.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также следует и в Европе, в Америке гораздо активнее производить и системы ПВО, и ракеты к ним. Поделиться

Зеленский заверил, что Украина может обеспечить такое производство и нуждается в соответствующих политических решениях.