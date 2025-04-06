Когда Украина сможет производить системы ПВО — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Украина сможет производить системы ПВО — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне и призвал США и Европу больше производить системы ПВО и ракеты к ним. В перспективе это может делать и Украина.

Главные тезисы

  • Президент Украины призвал к активизации производства систем ПВО и ракет к ним в стране.
  • Украина обладает потенциалом для производства систем ПВО и требует соответствующих решений на уровне политики.
  • Зеленский обратился к партнерам, включая США и Европу, с призывом увеличить производство систем ПВО и обеспечить страну соответствующим вооружением.

Украина способна производить системы ПВО — когда именно

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

Я поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по этому поводу (ПВО — ред.). В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач сегодня две, и это именно ПВО, именно "Петриоты", и вторая задача — это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей.

Владимир зеленский

Владимир зеленский

Президент Украины

Также Зеленский поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор России.

Зеленский также призвал партнеров "максимально активизировать" выполнение договоренностей о предоставлении Украине ПВО, которые были достигнуты, но до сих пор не реализованы.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь. Также следует и в Европе, в Америке гораздо активнее производить и системы ПВО, и ракеты к ним.

Зеленский заверил, что Украина может обеспечить такое производство и нуждается в соответствующих политических решениях.

Локализация производств, соответствующие лицензии — это то, что поможет не только нам, но всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны. Уже об этом со всеми говорили, уже понимаем, что это абсолютно возможно. И каждый российский удар является напоминанием партнерам: надо сделать, наконец, то, о чем договаривались.

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