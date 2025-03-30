Коли в Україні можуть провести президентські вибори — дані інсайдерів
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли в Україні можуть провести президентські вибори — дані інсайдерів

Зеленський налаштований вдруге стати президентом України
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Джерело:  The Economist

Видання The Economist від своїх джерел в уряді України дізналося, що вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку 2025 року, а чинний глава держави Володимир Зеленський нібито планує балотуватися на другий термін.

Головні тези:

  • Підготовка до виборчої кампанії вже розпочалася, а перший етап – скасування воєнного стану.
  • Інформація про можливу дату виборів розходиться. Найімовірніше, це буде липень.

Зеленський налаштований вдруге стати президентом України

Згідно з даними ЗМІ, нещодавно український лідер скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню.

Наразі команда президента США Дональда Трампа розраховує на те, що воно може бути запроваджено до кінця квітня.

Першим етапом для запуску виборчого процесу є скасування воєнного стану.

Джерела розходяться в думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найраніша можливість — початок липня.

Як стверджують інші інсайдери, кампанія триватиме три місяці: саме стільки часу, як повідомили парламенту виборчі органи, потрібно для відновлення списків виборців у розпал війни.

Зараз ведеться серйозна підготовка до того, що Зеленський вдруге постане перед виборцями, і досить скоро, — пише видання.

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