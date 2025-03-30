Когда в Украине могут провести президентские выборы — данные инсайдеров

Издание The Economist от своих источников в правительстве Украины узнало, что выборы в Украине могут быть проведены летом 2025 года, а действующий глава государства Владимир Зеленский якобы планирует баллотироваться на второй срок.
Главные тезисы
- Подготовка к избирательной кампании уже началась, а первый этап – отмена военного положения.
- Информация о возможной дате выборов расходится. Скорее всего, это будет июль.
Зеленский настроен второй раз стать президентом Украины
Согласно данным СМИ, недавно украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.
В настоящее время команда президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что оно может быть введено до конца апреля.
Первым этапом для запуска избирательного процесса является отмена военного положения.
Как утверждают другие инсайдеры, кампания продлится три месяца: именно столько времени, как сообщили парламенту избирательные органы, нужно для возобновления списков избирателей в разгар войны.
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