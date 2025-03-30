Когда в Украине могут провести президентские выборы — данные инсайдеров
Категория
Украина
Дата публикации

Когда в Украине могут провести президентские выборы — данные инсайдеров

Зеленский настроен второй раз стать президентом Украины
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Источник:  The Economist

Издание The Economist от своих источников в правительстве Украины узнало, что выборы в Украине могут быть проведены летом 2025 года, а действующий глава государства Владимир Зеленский якобы планирует баллотироваться на второй срок.

Главные тезисы

  • Подготовка к избирательной кампании уже началась, а первый этап – отмена военного положения.
  • Информация о возможной дате выборов расходится. Скорее всего, это будет июль.

Зеленский настроен второй раз стать президентом Украины

Согласно данным СМИ, недавно украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

В настоящее время команда президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что оно может быть введено до конца апреля.

Первым этапом для запуска избирательного процесса является отмена военного положения.

Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето. Закон требует не менее 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому самая ранняя возможность — начало июля.

Как утверждают другие инсайдеры, кампания продлится три месяца: именно столько времени, как сообщили парламенту избирательные органы, нужно для возобновления списков избирателей в разгар войны.

Сейчас идет серьезная подготовка к тому, что Зеленский во второй раз предстанет перед избирателями, и довольно скоро, — пишет издание.

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