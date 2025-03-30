Издание The Economist от своих источников в правительстве Украины узнало, что выборы в Украине могут быть проведены летом 2025 года, а действующий глава государства Владимир Зеленский якобы планирует баллотироваться на второй срок.

Зеленский настроен второй раз стать президентом Украины

Согласно данным СМИ, недавно украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.

В настоящее время команда президента США Дональда Трампа рассчитывает на то, что оно может быть введено до конца апреля.

Первым этапом для запуска избирательного процесса является отмена военного положения.

Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство утверждает, что Зеленский нацелен на лето. Закон требует не менее 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому самая ранняя возможность — начало июля. Поделиться

Как утверждают другие инсайдеры, кампания продлится три месяца: именно столько времени, как сообщили парламенту избирательные органы, нужно для возобновления списков избирателей в разгар войны.