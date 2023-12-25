Колишній адмірал армії США оцінив втрати армії РФ в Україні

За словами адмірала ВМС США у відставці, ексголовнокомандувача силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, українські військові вже знищили фактично половину окупаційної російської армії.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в Україні

Ставрідіс підкреслив, що українські військові роблять справедливу справу і США мають і надалі надавати військову підтримку Україні.

Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії насправді відбуваються не в Києві. Реальні дії - у Вашингтоні, - підкреслив Ставрідіс. Поширити

За його словами, менше ніж за 2 роки Кремль втратив у розв’язаній війні проти України фактично половину власної окупаційної армії, при цьому США не втратили жодного власного військового і навіть не піддали ризику.

У скільки США обійшлось знищення в Україні половини армії РФ

Ставрідіс підкреслив, що це було зроблено у межах, еквівалентних 5% річного оборонного бюджету.

Журналісти видання схиляються до того, що конгресмени швидше за все вже не зберуться до кінця року для схвалення запиту президента Джо Байдена щодо військової підтримки України, Ізраїлю та Тайваню.

І через це переговори про новий пакет допомоги українській державі будуть відсунуті на 2024 рік.

Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні це зробити. Тому я турбуюся про війну в Україні тільки в тому випадку, якщо США і наші європейські союзники не зможуть виконати зобов'язання, які ми взяли на себе щодо підтримки України, - наголосив Ставрідіс щодо необхідності допомоги Україні з боку США. Поширити

Президент США Джо Байден попросив виділити Україні 61 мільярд доларів, але гроші затримуються, оскільки законодавці-республіканці заявляють, що не ухвалять пакет допомоги, якщо спочатку не буде приділено більше уваги південному кордону країни.