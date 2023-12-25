Колишній адмірал армії США оцінив втрати армії РФ в Україні

За словами адмірала ВМС США у відставці, ексголовнокомандувача силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, українські військові вже знищили фактично половину окупаційної російської армії.
Що відомо про шалені втрати армії РФ в Україні
Ставрідіс підкреслив, що українські військові роблять справедливу справу і США мають і надалі надавати військову підтримку Україні.
За його словами, менше ніж за 2 роки Кремль втратив у розв’язаній війні проти України фактично половину власної окупаційної армії, при цьому США не втратили жодного власного військового і навіть не піддали ризику.
У скільки США обійшлось знищення в Україні половини армії РФ
Ставрідіс підкреслив, що це було зроблено у межах, еквівалентних 5% річного оборонного бюджету.
Журналісти видання схиляються до того, що конгресмени швидше за все вже не зберуться до кінця року для схвалення запиту президента Джо Байдена щодо військової підтримки України, Ізраїлю та Тайваню.
І через це переговори про новий пакет допомоги українській державі будуть відсунуті на 2024 рік.
Президент США Джо Байден попросив виділити Україні 61 мільярд доларів, але гроші затримуються, оскільки законодавці-республіканці заявляють, що не ухвалять пакет допомоги, якщо спочатку не буде приділено більше уваги південному кордону країни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-