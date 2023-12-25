Бывший адмирал армии США оценил потери армии РФ в Украине

По словам адмирала ВМС США в отставке, эксглавнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, украинские военные уже уничтожили фактически половину оккупационной российской армии.

Что известно о безумных потерях армии РФ в Украине

Ставридис подчеркнул, что украинские военные делают справедливое дело и США должны и дальше оказывать военную поддержку Украине.

Это очень опасная ситуация, и реальные действия действительно происходят не в Киеве. Реальные действия – в Вашингтоне, – подчеркнул Ставридис. Поделиться

По его словам, менее чем через 2 года Кремль потерял в развязанной войне против Украины фактически половину собственной оккупационной армии, при этом США не потеряли ни одного собственного военного и даже не подвергли риску.

Во сколько США обошлось уничтожение в Украине половины армии РФ

Ставридис подчеркнул, что это было сделано в пределах, эквивалентных 5% годового оборонного бюджета.

Журналисты издания склоняются к тому, что конгрессмены, скорее всего, уже не соберутся до конца года для одобрения запроса президента Джо Байдена о военной поддержке Украины, Израиля и Тайваня.

И поэтому переговоры о новом пакете помощи украинскому государству будут отодвинуты на 2024 год.

Мы можем себе это позволить и мы должны это сделать. Поэтому я беспокоюсь о войне в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не смогут выполнить обязательства, которые мы взяли на себя по поддержке Украины, - подчеркнул Ставридис о необходимости помощи Украине со стороны США. Поделиться

Президент США Джо Байден попросил выделить Украине 61 миллиард долларов, но деньги задерживаются, поскольку законодатели-республиканцы заявляют, что не примут пакет помощи, если изначально не будет уделено больше внимания южной границе страны.