Бывший адмирал армии США оценил потери армии РФ в Украине

По словам адмирала ВМС США в отставке, эксглавнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, украинские военные уже уничтожили фактически половину оккупационной российской армии.
Что известно о безумных потерях армии РФ в Украине
Ставридис подчеркнул, что украинские военные делают справедливое дело и США должны и дальше оказывать военную поддержку Украине.
По его словам, менее чем через 2 года Кремль потерял в развязанной войне против Украины фактически половину собственной оккупационной армии, при этом США не потеряли ни одного собственного военного и даже не подвергли риску.
Во сколько США обошлось уничтожение в Украине половины армии РФ
Ставридис подчеркнул, что это было сделано в пределах, эквивалентных 5% годового оборонного бюджета.
Журналисты издания склоняются к тому, что конгрессмены, скорее всего, уже не соберутся до конца года для одобрения запроса президента Джо Байдена о военной поддержке Украины, Израиля и Тайваня.
И поэтому переговоры о новом пакете помощи украинскому государству будут отодвинуты на 2024 год.
Президент США Джо Байден попросил выделить Украине 61 миллиард долларов, но деньги задерживаются, поскольку законодатели-республиканцы заявляют, что не примут пакет помощи, если изначально не будет уделено больше внимания южной границе страны.
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