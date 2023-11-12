Колишній командувач армії НАТО закликав Україну до територіальних поступок РФ

Колишній командувач армією НАТО Джеймс Ставрідіс випустив авторський матеріал із думкою, що Україні нібито варто піти на територіальні поступки Росії в обмін на завершення війни.

Чому колишній військовий НАТО закликає Україну до територіальних поступок РФ

На його думку, Україні необхідно погодитись на так званий “корейський сценарій”.

Зокрема, Ставрідіс посилається на досвід Південної Кореї, яка перетворилась зі спустошеної війною території на одну з провідних економік світу.

Однак, за словами колишнього командувача армії НАТО, це почалось не одразу і перші 10 років для Північної Кореї були періодом стагнації і лише допомога Заходу та проведення реформ допомогли підняти економіку.

За його словами, це має стати першим уроком Корейської війни для України, адже, на його думку, Київ повинен тиснути на західних партнерів для отримання серйозної допомоги у відбудові країни.

Ставрідіс підкреслив, що додатковим стимулом є потенційна можливість використання сотень мільярдів доларів заморожених російських коштів.

У власному матеріалі колишній військовий зазначає, що другим уроком для України має стати отримання залізних безпекових гарантій.

Він припустив, що це може бути членство у НАТО, або статус повноправного партнера, наприклад, США, який Південна Корея отримала у 1953 році.

Яким Ставрідіс бачить майбутнє України після припинення війни

Примітно, що Ставрідіс, як і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, не бачить проблеми у тому, що Україна може стати членом НАТО без повної деокупації своїх територій.

Він підкреслив, що військове протистояння між НАТО та Росією можливе лише за умови колективного рішення усіх 32 членів Альянсу.

Тож, як зазначив Ставрідіс, війна не може початись автоматично у разі приєднання України до Альянсу до завершення розв’язаної Кремлем війни.

Третій і останній урок Кореї для України у викладенні Ставрідіса – необхідність змиритися "принаймні на деякий час" з російською окупацією південного сходу.

У певному сенсі всі будуть ненавидіти такий результат. Але пам’ятайте, що російський президент Володимир Путін також ненавидить такий результат — це означатиме, що він явно й повністю провалив свою мету підкорити всю Україну, і йому доведеться задовольнитися понівечиними в боях і сильно замінованими частинами південного сходу, - зазначає Ставрідіс. Поширити

Колишній командувач НАТО в Європі переконаний, що навіть передача Україні винищувачів F-16 вже не зможе подолати глухий кут на фронті, тож "чим швидше припиняться великі бойові дії, тим швидше українці почнуть перебудовуватися".