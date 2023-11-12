Бывший командующий армией НАТО призвал Украину к территориальным уступкам РФ

Бывший командующий армией НАТО Джеймс Ставридис выпустил авторский материал с мнением, что Украине якобы следует пойти на территориальные уступки России в обмен на завершение войны.

Почему бывший военный НАТО призывает Украину к территориальным уступкам РФ

По его мнению, Украине необходимо согласиться на так называемый "корейский сценарий".

В частности, Ставридис ссылается на опыт Южной Кореи, превратившейся из опустошенной войной территории в одну из ведущих экономик мира.

Однако, по словам бывшего командующего армией НАТО, это началось не сразу, и первые 10 лет для Северной Кореи были периодом стагнации и только помощь Запада и реформы помогли поднять экономику.

По его словам, это должно стать первым уроком Корейской войны для Украины, ведь, по его мнению, Киев должен оказывать давление на западных партнеров для получения серьезной помощи в восстановлении страны.

Ставридис подчеркнул, что дополнительным стимулом является потенциальная возможность использования сотен миллиардов долларов замороженных российских средств.

В собственном материале бывший военный отмечает, что вторым уроком для Украины должно стать получение железных гарантий безопасности.

Он предположил, что это может быть членство в НАТО или статус полноправного партнера, например США, который Южная Корея получила в 1953 году.

Каким Ставридис видит будущее Украины после прекращения войны

Примечательно, что Ставридис, как и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, не видит проблемы, что Украина может стать членом НАТО без полной деоккупации своих территорий.

Он подчеркнул, что военное противостояние между НАТО и Россией возможно только при коллективном решении всех 32 членов Альянса.

Как отметил Ставридис, война не может начаться автоматически в случае присоединения Украины к Альянсу до завершения развязанной Кремлем войны.

Третий и последний урок Кореи для Украины в изложении Ставридиса – необходимость смириться "по крайней мере на время" с российской оккупацией юго-востока.

В известном смысле все будут ненавидеть такой результат. Но помните, что российский президент Владимир Путин также ненавидит такой результат — это будет означать, что он явно и полностью провалил свою цель покорить всю Украину, и ему придется довольствоваться изуродованными боями и сильно заминированными частями юго-востока, - отмечает Ставридис. Поделиться

Бывший командующий НАТО в Европе убежден, что даже передача Украине истребителей F-16 уже не сможет преодолеть тупик на фронте, так что "чем быстрее прекратятся большие боевые действия, тем быстрее украинцы начнут перестраиваться".