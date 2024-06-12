Шаманов виступив із публічною критикою міноборони РФ

Зокрема, російський депутат звинуватив міноборони у поставках неякісного обмундирування російським окупантам, що ведуть злочинну війну проти України.

Публічна критика армії президента Володимира Путіна трапляється рідко, з огляду на те, що в березні 2022 року російський парламент ухвалив закон, що передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років за умисне поширення "фейкових" новин про армію країни, — нагадує видання. — Кремль використовував закон, щоб розправитися з тими, хто відхиляється від путінської версії війни, і навіть висунув звинувачення та ув'язнив своїх власних військовослужбовців за "дискредитацію" збройних сил країни, — підкреслюють журналісти видання. Поширити

Вони зазначають, що під час виступу у Держдумі Шаманов порівняв окупаційну армію РФ із загонами партизанів, зазначивши, що вони отримують військову форму дуже низької якості.

Якість обмундирування, що привозиться і видається, просто не підлягає жодній оцінці, — заявляє екскомандувач ПДВ РФ. Поширити

Шаманов очолював Повітряно-десантні війська Росії з травня 2009 року по жовтень 2016 року, а після відходу з цієї посади став головою комітету Держдуми з оборони.

Що відомо про причетність Володимира Шаманова до воєнних злочинів країни-агресорки

Командував повітряно-десантними військами ЗС РФ у злочинній війні проти України.

З 12 травня 2014 року за дестабілізацію ситуації в Україні у списку санкцій Євросоюзу та України.

Генерал Володимир Шаманов брав участь в першій і другій чеченських війнах, де здобув прізвисько «Чеченський різник» та порівняння з імперським генералом Єрмоловим; за заслуги в карально-бойових операціях йому присвоєно звання “Героя Росії”.

У лютому 2005 року Європейський суд з прав людини визнав Шаманова відповідальним за операцію федеральних сил в селі Катир-Юрт в лютому 2000 року, яка характеризувалася «масованим застосуванням зброї невибіркового дії» і призвела до загибелі цивільних осіб і порушення права на життя.

У ході цієї операції федеральні сили завдавали по селу масовані удари. Європейським судом було встановлено, що Шаманов не вжив необхідних заходів обережності при використанні важкого озброєння в населеному районі, який російське командування оголосило «зоною безпеки».