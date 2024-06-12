Колишній командувач ПДВ РФ публічно розкритикував російську армію
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Політика
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Колишній командувач ПДВ РФ публічно розкритикував російську армію

Володимир Шаманов

Заступник керівника комітету Держдуми РФ з оборони та екскомандувач ПДВ Володимир Шаманов виступив із публічною критикою армії країни-агресорки. 

Головні тези:

  • Екс-командувач Повітряно-десантних військ РФ Володимир Шаманов публічно критикує якість обмундирування російської армії.
  • Шаманов звинувачує міноборони РФ у поставках неякісного спорядження окупантам, які ведуть війну проти України.
  • Європейський суд визнав Шаманова відповідальним за масоване застосування зброї невибіркової дії в чеченських війнах.
  • Публічна критика армії президента Путіна є рідкісною, оскільки у РФ передбачено тюремне покарання за поширення фейкових новин про армію.
  • Шаманов має звання “Герой Росії”, але його причетність до воєнних злочинів підтверджена рішенням Європейського суду.

Шаманов виступив із публічною критикою міноборони РФ

Зокрема, російський депутат звинуватив міноборони у поставках неякісного обмундирування російським окупантам, що ведуть злочинну війну проти України.

Публічна критика армії президента Володимира Путіна трапляється рідко, з огляду на те, що в березні 2022 року російський парламент ухвалив закон, що передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років за умисне поширення "фейкових" новин про армію країни, — нагадує видання. — Кремль використовував закон, щоб розправитися з тими, хто відхиляється від путінської версії війни, і навіть висунув звинувачення та ув'язнив своїх власних військовослужбовців за "дискредитацію" збройних сил країни, — підкреслюють журналісти видання.

Вони зазначають, що під час виступу у Держдумі Шаманов порівняв окупаційну армію РФ із загонами партизанів, зазначивши, що вони отримують військову форму дуже низької якості.

Якість обмундирування, що привозиться і видається, просто не підлягає жодній оцінці, — заявляє екскомандувач ПДВ РФ.

Шаманов очолював Повітряно-десантні війська Росії з травня 2009 року по жовтень 2016 року, а після відходу з цієї посади став головою комітету Держдуми з оборони.

Що відомо про причетність Володимира Шаманова до воєнних злочинів країни-агресорки

Командував повітряно-десантними військами ЗС РФ у злочинній війні проти України.

З 12 травня 2014 року за дестабілізацію ситуації в Україні у списку санкцій Євросоюзу та України.

Генерал Володимир Шаманов брав участь в першій і другій чеченських війнах, де здобув прізвисько «Чеченський різник» та порівняння з імперським генералом Єрмоловим; за заслуги в карально-бойових операціях йому присвоєно звання “Героя Росії”.

У лютому 2005 року Європейський суд з прав людини визнав Шаманова відповідальним за операцію федеральних сил в селі Катир-Юрт в лютому 2000 року, яка характеризувалася «масованим застосуванням зброї невибіркового дії» і призвела до загибелі цивільних осіб і порушення права на життя.

У ході цієї операції федеральні сили завдавали по селу масовані удари. Європейським судом було встановлено, що Шаманов не вжив необхідних заходів обережності при використанні важкого озброєння в населеному районі, який російське командування оголосило «зоною безпеки».

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