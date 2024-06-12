Заступник керівника комітету Держдуми РФ з оборони та екскомандувач ПДВ Володимир Шаманов виступив із публічною критикою армії країни-агресорки.
Головні тези:
- Екс-командувач Повітряно-десантних військ РФ Володимир Шаманов публічно критикує якість обмундирування російської армії.
- Шаманов звинувачує міноборони РФ у поставках неякісного спорядження окупантам, які ведуть війну проти України.
- Європейський суд визнав Шаманова відповідальним за масоване застосування зброї невибіркової дії в чеченських війнах.
- Публічна критика армії президента Путіна є рідкісною, оскільки у РФ передбачено тюремне покарання за поширення фейкових новин про армію.
- Шаманов має звання “Герой Росії”, але його причетність до воєнних злочинів підтверджена рішенням Європейського суду.
Шаманов виступив із публічною критикою міноборони РФ
Зокрема, російський депутат звинуватив міноборони у поставках неякісного обмундирування російським окупантам, що ведуть злочинну війну проти України.
Вони зазначають, що під час виступу у Держдумі Шаманов порівняв окупаційну армію РФ із загонами партизанів, зазначивши, що вони отримують військову форму дуже низької якості.
Шаманов очолював Повітряно-десантні війська Росії з травня 2009 року по жовтень 2016 року, а після відходу з цієї посади став головою комітету Держдуми з оборони.
Що відомо про причетність Володимира Шаманова до воєнних злочинів країни-агресорки
Командував повітряно-десантними військами ЗС РФ у злочинній війні проти України.
З 12 травня 2014 року за дестабілізацію ситуації в Україні у списку санкцій Євросоюзу та України.
Генерал Володимир Шаманов брав участь в першій і другій чеченських війнах, де здобув прізвисько «Чеченський різник» та порівняння з імперським генералом Єрмоловим; за заслуги в карально-бойових операціях йому присвоєно звання “Героя Росії”.
У лютому 2005 року Європейський суд з прав людини визнав Шаманова відповідальним за операцію федеральних сил в селі Катир-Юрт в лютому 2000 року, яка характеризувалася «масованим застосуванням зброї невибіркового дії» і призвела до загибелі цивільних осіб і порушення права на життя.
У ході цієї операції федеральні сили завдавали по селу масовані удари. Європейським судом було встановлено, що Шаманов не вжив необхідних заходів обережності при використанні важкого озброєння в населеному районі, який російське командування оголосило «зоною безпеки».
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