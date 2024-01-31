Кремль вигадав жорстке покарання для росіян за критику війни проти України
Категорія
Світ
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Кремль вигадав жорстке покарання для росіян за критику війни проти України

Держдума РФ
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Джерело:  online.ua

31 січня офіційно стало відомо, що Держдума РФ у другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані "фейки" про російську армію.

Влада РФ буде відбирати у росіян майно за критику війни

Що важливо розуміти, новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями:

  • про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави;

  • про "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності";

  • про "заклики до запровадження санкцій";

  • про надання допомоги у їхньому виконанні, про "реабілітацію нацизму";

Окрім того, наголошується, що конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку - ред.) стосуватиметься засуджених за злочини "з корисливих міркувань або за наймом".

Російські опозиційні журналісти звертають увагу на те, що до ухвалення нинішнього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей.

Це були переважно "економічні" або тяжкі та особливо тяжкі злочини.

У Німеччині оцінили ймовірність нападу РФ на НАТО

За словами очільника Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наразі не має ознак загрози війни між Росією та країнами НАТО.

Наразі я не бачу жодної небезпеки нападу Росії на територію НАТО або партнера НАТО. Але це лише стоп-кадр. Ніхто не знає, чи збережеться він, — заявив міністр.

Німецький міністр звертає увагу на те, що злочинна армія РФ наразі цілковито сконцентрувалася на війні проти України і має низку проблем, попри відчайдушні спроби поповнювати втрати особового складу та військової техніки.

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