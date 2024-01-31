Кремль вигадав жорстке покарання для росіян за критику війни проти України

31 січня офіційно стало відомо, що Держдума РФ у другому і третьому читаннях ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані "фейки" про російську армію.
Влада РФ буде відбирати у росіян майно за критику війни
Що важливо розуміти, новий закон також передбачає конфіскацію майна у засуджених за кількома іншими статтями:
про публічні заклики до провадження діяльності, спрямованої проти безпеки держави;
про "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності";
про "заклики до запровадження санкцій";
про надання допомоги у їхньому виконанні, про "реабілітацію нацизму";
Окрім того, наголошується, що конфіскація майна (на підставі обвинувального вироку - ред.) стосуватиметься засуджених за злочини "з корисливих міркувань або за наймом".
Російські опозиційні журналісти звертають увагу на те, що до ухвалення нинішнього закону російський Кримінальний кодекс уже передбачав конфіскацію майна у засуджених за кількома десятками статей.
Це були переважно "економічні" або тяжкі та особливо тяжкі злочини.
У Німеччині оцінили ймовірність нападу РФ на НАТО
За словами очільника Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наразі не має ознак загрози війни між Росією та країнами НАТО.
Німецький міністр звертає увагу на те, що злочинна армія РФ наразі цілковито сконцентрувалася на війні проти України і має низку проблем, попри відчайдушні спроби поповнювати втрати особового складу та військової техніки.
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