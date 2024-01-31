Кремль придумал жесткое наказание для россиян за критику войны против Украины

31 января официально стало известно, что Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за так называемые "фейки" о российской армии.
Власти РФ будут отбирать у россиян имущество за критику войны
Что важно понимать, новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям:
о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности";
о "призывах к введению санкций";
о предоставлении помощи в их исполнении, о "реабилитации нацизма";
Кроме того, сообщается, что конфискация имущества (на основании обвинительного приговора - ред.) касается осужденных за преступления "по корыстным соображениям или по найму".
Российские оппозиционные журналисты обращают внимание на то, что до принятия нынешнего закона российский Уголовный кодекс уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей.
Это были преимущественно "экономические" или тяжкие и особо тяжкие преступления.
В Германии оценили вероятность нападения РФ на НАТО
По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, пока нет признаков угрозы войны между Россией и странами НАТО.
Немецкий министр обращает внимание на то, что преступная армия РФ полностью сконцентрировалась на войне против Украины и имеет ряд проблем, несмотря на отчаянные попытки восполнять потери личного состава и военной техники.
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