Кремль придумал жесткое наказание для россиян за критику войны против Украины

31 января официально стало известно, что Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за так называемые "фейки" о российской армии.

Власти РФ будут отбирать у россиян имущество за критику войны

Что важно понимать, новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям:

о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности";

о "призывах к введению санкций";

о предоставлении помощи в их исполнении, о "реабилитации нацизма";

Кроме того, сообщается, что конфискация имущества (на основании обвинительного приговора - ред.) касается осужденных за преступления "по корыстным соображениям или по найму".

Российские оппозиционные журналисты обращают внимание на то, что до принятия нынешнего закона российский Уголовный кодекс уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей.

Это были преимущественно "экономические" или тяжкие и особо тяжкие преступления.

В Германии оценили вероятность нападения РФ на НАТО

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, пока нет признаков угрозы войны между Россией и странами НАТО.

Я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это только стоп-кадр. Никто не знает, сохранится ли он, - заявил министр. Поделиться

Немецкий министр обращает внимание на то, что преступная армия РФ полностью сконцентрировалась на войне против Украины и имеет ряд проблем, несмотря на отчаянные попытки восполнять потери личного состава и военной техники.