Заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по обороне и экскомандующий ВДВ Владимир Шаманов выступил с публичной критикой армии страны-агрессорки.

Шаманов выступил с публичной критикой минобороны РФ

В частности, российский депутат обвинил минобороны в поставках некачественного обмундирования российским оккупантам, ведущим преступную войну против Украины.

Публичная критика армии президента Владимира Путина случается редко, учитывая, что в марте 2022 года российский парламент принял закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет за умышленное распространение "фейковых" новостей об армии страны, - напоминает издание. - Кремль использовал закон, чтобы расправиться с отклоняющимися от путинской версии войны, и даже выдвинул обвинения и заточил своих собственных военнослужащих за "дискредитацию" вооруженных сил страны, - подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Они отмечают, что во время выступления в Госдуме Шаманов сравнил оккупационную армию РФ с отрядами партизан, отметив, что они получают военную форму очень низкого качества.

Качество привозимого и выдаваемого обмундирования просто не подлежит никакой оценке, - заявляет экскомандующий НДС РФ. Поделиться

Шаманов возглавлял Воздушно-десантные войска России с мая 2009 по октябрь 2016, а после ухода с этой должности стал председателем комитета Госдумы по обороне.

Что известно о причастности Владимира Шаманова к военным преступлениям страны-агрессорки

Командовал воздушно-десантными войсками ВС РФ в преступной войне против Украины.

С 12 мая 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине в списке санкций Евросоюза и Украины.

Генерал Владимир Шаманов участвовал в первой и второй чеченских войнах, где получил прозвище «Чеченский резник» и сравнение с имперским генералом Ермоловым; за заслуги в карательно-боевых операциях ему присвоено звание "Героя России".

В феврале 2005 года Европейский суд по правам человека признал Шаманова ответственным за операцию федеральных сил в селе Катыр-Юрт в феврале 2000 года, которая характеризовалась «массированным применением оружия неизбирательного действия» и привела к гибели гражданских лиц и нарушению права на жизнь.

В ходе этой операции федеральные силы наносили по селу массированные удары. Европейским судом было установлено, что Шаманов не принял необходимые меры предосторожности при использовании тяжелого вооружения в населенном районе, которое российское командование объявило «зоной безопасности».