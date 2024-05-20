Россияне начинают критиковать нового министра обороны РФ Белоусова — аналитики

Российские военные блоггеры экспериментируют с разными способами выражения критики о Минобороны РФ после недавнего назначения министра обороны Белоусова.
Как россияне пытаются критиковать провалы Минобороны РФ
Отмечается, что российский блоггер опубликовал фото недатированного документа, якобы от начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения МО РФ, в ответ на обращение по поводу неточности российской артиллерии.
В документе утверждалось, что любые проблемы с артиллерийскими боеприпасами возникают из-за неправильного обращения российских военнослужащих со снарядами, и содержалось требование к военным РФ соблюдать ранее изданный приказ начальника Генерального штаба, запрещающий разбирать и взвешивать артиллерийские боеприпасы.
Другой российский милблогер ответил и использовал те же кодовые слова для критики МО РФ и выразил надежду, что Белоусов проведет реформы, которые решат значительные бюрократические проблемы в МО РФ.
Третий российский блоггер, ранее служивший инструктором подразделения "Шторм-З", был прямым в своей критике российских военных и утверждал, что ранее слышал от них информацию о неподходящем количестве пороха в некоторых артиллерийских снарядах.
Белоусов назвал приоритеты в должности главы Минобороны РФ
По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне "спецоперации", как продолжает называть войну в Украине Кремль.
Отмечается, что речь идет о поставках современной техники, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.
Кандидат на пост министра добавил, что "для предупреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий".
Напомним, 14 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Белоусова. Белоусов до этого был первым вице-премьер-министром.
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