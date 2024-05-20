Россияне начинают критиковать нового министра обороны РФ Белоусова — аналитики

Российские военные блоггеры экспериментируют с разными способами выражения критики о Минобороны РФ после недавнего назначения министра обороны Белоусова.

Как россияне пытаются критиковать провалы Минобороны РФ

Отмечается, что российский блоггер опубликовал фото недатированного документа, якобы от начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения МО РФ, в ответ на обращение по поводу неточности российской артиллерии.

В документе утверждалось, что любые проблемы с артиллерийскими боеприпасами возникают из-за неправильного обращения российских военнослужащих со снарядами, и содержалось требование к военным РФ соблюдать ранее изданный приказ начальника Генерального штаба, запрещающий разбирать и взвешивать артиллерийские боеприпасы.

Блогер утверждал, что российские военнослужащие заметили, что артиллерийские системы работают странно, впоследствии обнаружили, что количество пороха в снарядах сильно варьируется, и доложили об этом российскому военному командованию, но безрезультатно, — отмечают аналитики. Поделиться

Другой российский милблогер ответил и использовал те же кодовые слова для критики МО РФ и выразил надежду, что Белоусов проведет реформы, которые решат значительные бюрократические проблемы в МО РФ.

Третий российский блоггер, ранее служивший инструктором подразделения "Шторм-З", был прямым в своей критике российских военных и утверждал, что ранее слышал от них информацию о неподходящем количестве пороха в некоторых артиллерийских снарядах.

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По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне "спецоперации", как продолжает называть войну в Украине Кремль.

Отмечается, что речь идет о поставках современной техники, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.

Кандидат на пост министра добавил, что "для предупреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий".