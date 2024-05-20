Росіяни починають критикувати нового міністра оборони РФ Білоусова — аналітики
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Росіяни починають критикувати нового міністра оборони РФ Білоусова — аналітики

Білоусов
Джерело:  ISW

Російські військові блогери експериментують з різними способами висловлення критики про Міноборони РФ після нещодавнього призначення міністра оборони Білоусова.

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Зазначається, що російський блогер опублікував фото недатованого документа, нібито від начальника служби ракетно-артилерійського озброєння МО РФ, у відповідь на звернення щодо неточності російської артилерії.

У документі стверджувалося, що будь-які проблеми з артилерійськими боєприпасами виникають через неправильне поводження російських військовослужбовців зі снарядами, і містилася вимога до військових РФ дотримуватися раніше виданого наказу начальника Генерального штабу, що забороняє розбирати і зважувати артилерійські боєприпаси.

Блогер стверджував, що російські військовослужбовці помітили, що артилерійські системи працюють дивно, згодом виявили, що кількість пороху в снарядах сильно варіюється, і доповіли про це російському військовому командуванню, але безрезультатно, — зазначають аналітики.

Інший російський мілблогер відповів і використав ті ж самі кодові слова для критики МО РФ і висловив сподівання, що Білоусов проведе реформи, які вирішать значні бюрократичні проблеми в МО РФ.

Третій російський блогер, який раніше служив інструктором підрозділу "Шторм-З" був прямим у своїй критиці російських військових і стверджував, що раніше чув від них інформацію про невідповідну кількість пороху в деяких артилерійських снарядах.

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За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань — забезпечення озброєнням російських угруповань військ у зоні "спецоперації", як продовжує називати війну в Україні Кремль.

Зазначається, що йдеться про постачання найсучаснішої техніки, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників, засобів РЕБ.

Кандидат на пост міністра додав, що "для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій".

Нагадаємо, 14 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Білоусова.Білоусов до цього був першим віцепрем'єр-міністром.

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