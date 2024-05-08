Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Що відомо про нову підозру Коломойському

За даними слідства, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній, який відмовився співпрацювати в незаконній оборудці.

Діючи з мотивів особистої помсти, олігарх залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Четверо чоловіків напали на адвоката у середмісті Феодосії та поранили його ножем. Потерпілого врятували медики, а правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства.

Тепер поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника. Коломойському 8 травня вручили підозру. Бізнесмен уже перебуває під вартою через іншу справу.

Що відомо про попередні справи Коломойського

Раніше Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.